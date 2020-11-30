ФСБ показала видео задержания крымчан за сбыт наркотиков

Керчь, 30 ноября. Суд вынес приговор жителям города Керчи, которые были задержаны в марте 2020 года сотрудниками ФСБ России в Керчи за незаконный сбыт наркотических средств.

Мужчин 1995 и 1990 г.р. задержали при попытке сбыта наркотиков на территории Керчи: при себе у них было

более 80 закладок. В телефоне найдены фото с местами и указанием, где были спрятаны наркотики.

Согласно исследованию Экспертно-криминалистический центра МВД по РК, обнаруженные вещества содержат в своем составе «N - метилэфедрон», каннабис, амфетамин. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в отношении задержанных расследовалось уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Теперь Керченский городской суд вынес приговор: мужчин признали виновными в предъявленном обвинении. Один из них проведет 11 лет в колонии строгого режима, второй - 9,5 лет.