ФАН узнал, как живет Крым без рисовых полей из-за перекрытия воды с Украины

С начала 70-х годов прошлого века, после запуска Северо-Крымского канала, сельскохозяйственный сектор полуострова, в основном Раздольненский и Красноперекопский районы, начал осваивать выращивания риса. Воды для полива чеков стало достаточно (чек - стоячий водоем, построенный для выращивания риса). Длился этот период вплоть до перекрытия канала в 2014 году. Что стало с рисовыми полями после прекращения подачи днепровской воды и чем сейчас заняты сельхозпроизводители, выяснял корреспондент ФАН.

Если немного вспомнить предысторию, то крымский полуостров всегда в той или иной степени испытывал недостаток пресной воды, особенно при возделывании различных культур. В засушливые годы, которые в Крыму случаются с завидной регулярностью, получить полноценный урожай было непросто. Виной тому не какие-то неведомые силы, а географическое расположение и особенности климата. Одним из самых засушливых сезонов случился в 1833 год. Именно тогда, еще при царской России, основатель Никитского ботанического сада Х.Х. Стевен предложил построить канал с материковой части нынешней Украины. Реализовать проект удалось лишь в 1971 год усилиями Советского Союза.

Плюсы и минусы Северо-Крымского канала

Пресной воды на полуострове стало достаточно. Например в 2013 году в Крым было поставлено 1553,78 млн м³, транспортные потери на испарение и фильтрацию в подземные водоносные горизонты за год составили 695,3 млн м³. При этом 80% воды использовалось для нужд сельского хозяйства и из них 60% — для орошения рисовых полей. Для выращивания одного гектара риса необходимо до 20 тыс. м³ воды в сутки. До 2014 года в Крыму собирали более 80 тысяч тонн риса в год.

Однако не все так однозначно: по законам природы, при вмешательстве в естественные механизмы человека, появляется «оборотная сторона медали». По свидетельствам ученых и фермеров, из-за длительного заполнения водой рисовых чеков, произошло засоление водных горизонтов и почв. Это подтвердил в разговоре с корреспондентом ФАН один из самых опытных фермеров Западного Крыма, председатель СПК «Каркинитский» Климченко Николай Степанович, который уже больше 20 лет возглавляет хозяйство. Возделываются поля в Раздольненском районе вблизи села Кумово.

«С весны поля заливались водой, она уходила на нижние горизонты, поднимались солочаки, сейчас этого не происходит, отпала необходимость в гипсовании почвы», — комментирует он.

По мнению ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей им.А.О. Ковалевского РАН» Николая Шадрина, экосистемы Каркинитского залива и озера Сиваш заметно изменились за период работы канала. Исследования, проведенные в 2015 году, подтвердили значительный уровень загрязнения природных водных объектов пестицидами и удобрениями из-за сброса сточных вод оросительных систем в заливы Черного моря и озера Сиваш. Ученый неоднократно на различных медийных площадках подчеркивал данный факт.

Водный локдаун и выход из кризиса

2014 год стал особенно катастрофическим для тех, кто был занят на рисовых полях. Стагнация продолжилась и весь 2015 год, потому что отрасль моментально переориентировать на выращивание других культур почти невозможно.

Далее произошел возврат к выращиванию более естественных сельхозкультур для крымского климата. Николай Климченко рассказал ФАН, какие культуры выращиваются начиная с 2015 года.

«Рисовая система Раздольненского района состояла из почти 2000 гектар. Площадь Садоводческого потребительского кооператива (СПК) «Каркинитский» составляла 800-900 гектар. Рис это затратная, но высоко рентабельная культура. Сейчас выращиваются зерновые, кормовые, технические культуры. Это пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза, в том числе на силос, люцерна», — говорит Климченко.

Рисом, и без крымской культуры, страну в достаточном объеме обеспечивает сегодня и Краснодарский край, который вместе с Адыгеей дает 90% всего российского риса (в основном круглый рис). Кстати, как говорит Николай Климченко, на землях кооператива также выращивают скот.

«Хозяйство работает свыше 20 лет, также занимается животноводством. Крупный рогатый скот обеспечиваем кормами собственного производства. В хозяйстве заняты 120 человек персонала, все получают зарплату, имеется прибыль», — подытожил председатель СПК.

Удобрения применяются в основном биологического характера. Засеваются озимые и весенние сорта. Спустя 6 лет после блокады Украины, крымские аграрии смогли переориентировать векторы развития и успешно продолжают трудиться в отрасли сельского хозяйства.

Отметим, в украинские времена крымские сельхозпроизводители, как правило, высаживали кубанские сорта риса, предпочитая его менее устойчивым украинским. Сам же рис считается достаточно выгодной агрокультурой, однако требует огромной работы в сфере мелиорации земель, чтобы обеспечить поля водой в нужной количестве. Многие казацкие станицы Кубани занимаются выращиванием риса на артельных правилах. Главная водная артерия рисоводов в Краснодарском крае- река Кубань, которую в сезон питает огромное Краснодарское водохранилище. Его в семидесятые годы построили именно для развития российского рисоводства.

Кстати, именно из реки Кубань ученые недавно предложили перенаправить часть воды в страдающий от дефицита воды Крым. ФАН разбирался, насколько реален этот проект и стоит ли выделять 400 миллиардов рублей на его реализацию.