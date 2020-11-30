ФАН узнал о состоянии министра транспорта Крыма, заболевшего коронавирусом

Симферополь, 30 ноября. Министр транспорта Крыма Евгений Исаков заболел коронавирусом. Об этом во время заседания Совета министров республики 30 ноября сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Исаков Евгений Александрович у нас с коронавирусом», — сообщил глава Крыма.

ФАН обратился за комментарием о состоянии главы ведомства в пресс-службу Минтранса. Как оказалось, лечение министр проходит дома, госпитализация не понадобилась.

«На самоизоляции, самочувствие хорошее», — сообщили ФАН в пресс-службе Минтранса.

Отметим, ранее коронавирус был выявлен вице-премьера Крыма Елены Романовской, но после прохождения лечения она вернулась к исполнению своих обязанностей и сегодня уже принимала участие в работе заседания Совмина РК.

По данным оперштаба, в Крыму сутки выявили 227 случаев заболевания COVID-19. В Севастополе — 65 человек. Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 15 372 случая