Губернатор Развожаев рассказал, как будут отмечать Новый год в Севастополе

Севастополь, 27 ноября. Новый год в Севастополе в этот раз станет по-настоящему семейным праздником. В городе отменены все массовые мероприятия — банкеты, свадьбы, корпоративы, а также услуги кейтеринга. Причем как в вечернее, так и в дневное время. Об этом в пятницу рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Новый год в этом году будет семейным праздником, из-за эпидобстановки мы просто не можем себе позволить разрешить массовые мероприятия. В этом году не будет новогодних концертов, мероприятий в домах культуры», — сообщил Развожаев.

С 20 декабря по 15 января в городе под запретом организация и проведение новогодних елок на площадях города, в домах культуры, в торгово-развлекательных, спортивных комплексах, гостиницах, детских садах и в учреждениях дополнительного образования. Единственное послабление сделано для проведения новогодних утренников в отдельно взятых группах и школьных классах без участия родителей и посторонних лиц.

«Так как детский коллектив — это стабильная группа, дети не должны оставаться без праздника. Родители просили разрешить нахождение на детских праздниках фотографа или оператора, я дал такое поручение, но у него должна быть справка на коронавирус», — пояснил Михаил Развожаев.

Театры и кинотеатры смогут работать, но при условии заполнения залов не более чем на 30%.

Кроме того, до 15 января сохраняются введенные прежде запреты на зрелищные и публичные массовые мероприятия (за исключением спортивных на открытом воздухе численностью до 50 человек), регистрацию брака, проведение экскурсий, а также ограничение работы для кафе и ресторанов до 22 часов. Гостиницы города по-прежнему могут принимать гостей только при предъявлении результата теста на COVID-19.

«Ситуация с COVID-19 у нас стабильная, но тревожная. Мы не можем пустить ситуацию на самотек», — резюмировал Михаил Развожаев.

В силе остается масочный режим и обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.