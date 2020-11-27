В Крыму показали процесс строительства водозабора для спасения от засухи

Симферополь, 27 ноября. Министерство строительства и архитектуры Крыма показало, как проходят работы на Бештерек-Зуйском водозаборе. В связи с нехваткой воды в Крыму был разработан детальный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова в рамках Федеральной целевой программы. Минстрой Крыма реализует два объекта из общего списка мероприятий, состоящего из 14 пунктов.

Для обеспечения крымской столицы питьевой водой было принято решение освоить Бештерек-Зуйское месторождения подземных вод. Подготовительные работы по проекту начались еще 19 октября. На месторождении будут пробурены пять скважин средней глубиной около 500 метров. Общая мощность насосной станции составит 22 тыс. кубометров в сутки.

В данный момент на строительстве водовода протяженностью 19 километров трудится 68 человек и 19 единиц техники. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август 2021 года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинспектировал объект. Тогда здесь функционировало три скважины, чей общий дебет составлял 11 тыс. кубометров воды в сутки. Он заверил, что работы будут завершены к концу весны 2021 года.