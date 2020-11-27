Назаров назвал сроки, когда решится острый водный дефицит в Крыму

Севастополь, 27 ноября. В Крым с инспекцией прибыл заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Он контролирует не только использование средств федерального бюджета, направленных полуострову на реализацию комплексного плана по надежному обеспечению водоснабжения республики, но и следит за сроками строительства объектов.

Как заявил Назаров в ходе инспекции объектов, острый водный дефицит в Крыму должен быть решен к началу 2021 года, на что Минэкономразвития перечислило Республике Крым 643,5 млн рублей и Севастополю почти 228 млн рублей.

«Важно перераспределить имеющиеся ресурсы, чтобы максимально сбалансировано пройти засушливый период до восстановления запасов воды на полуострове, и в этом вопросе реализация первоочередных мер в кратчайшие сроки очень важна. К началу 2021 года властями Крыма должен быть снят острый дефицит в потребности населения пресной водой», — цитирует его пресс-служба Минэкономразвития.

Кроме того, Сергей Назаров сообщил, что необходимо грамотно перераспределять оставшиеся водные ресурсы, которые сейчас есть у Крыма и Севастополя. По его словам, если выполнить первоочередные задачи в кратчайшие сроки, то до восстановления водных запасов засушливый период можно пройти, не допуская снижения уровня воды до критического минимума.

Известно, что сейчас власти Севастополя для надежного обеспечения города-героя пресной водой строят водозабор на реке Белькек с очистными и инженерными сооружениями. Также готовится перекачка воды из Кадыковского карьера на очистные сооружения. Вместе с тем в Крыму и Севастополе продолжается капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые в отдельных районах полуострова изношены на 60-90%.

Накануне заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров сообщил, что министерство ожидает выполнения Федеральных целевых программ в Крыму на 95-100%. Он объяснил ранее возникшие трудности при реализации ФЦП в республике тем, что санкции усложняют привлечение крупных подрядных организаций, что, в свою очередь, увеличивает сроки их исполнения.