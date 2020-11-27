Ветеран органов безопасности напомнил об исходящей от Украины угрозе Крыму

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время онлайн-совещания по вопросам национальной безопасности в Крыму ранее заявил, что благодаря слаженной работе спецслужб и правоохранительных органов на полуострове удалось предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта.

Также Патрушев подчеркнул, что принятые меры по обеспечению безопасности в Крыму в период курортного сезона позволили не допустить осложнения криминогенной обстановки. Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил, с какими угрозами сталкивается республика, а также почему спецслужбам в Крыму всегда нужно быть начеку.

Предотвращение трагедии

ФАН напоминает о ряде случаев, произошедших в 2020, когда ФСБ предотвратила угрозу, исходившую в большинстве случаев от радикалов из соседнего государства.

18 февраля Федеральная служба безопасности пресекла подготовку террористических актов в нескольких образовательных учреждениях в г. Керчь, задержав двух исполнителей — местных жителей 2003 и 2004 годов рождения. У злоумышленников были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

10 июня сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе: тогда были задержаны пятеро жителей республики. Они планировали осуществить взрыв на одном из рынков крымской столицы. При обысках выяснилось, что задержанные были связаны с украинскими радикалами. Были изъяты самодельные бомбы, оружие, боеприпасы, и гаджеты, где оперативники нашли информацию о преступных планах.

Также 22 сентября в Крыму сотрудниками ФСБ был задержан гражданин Украины 1998 года рождения. Выяснилось, что мужчина имел отношение к украинским националистическим группировкам, в республике он искал сообщников и распространял листовки для дестабилизации общественно-политической обстановки на территории РК.

Выстроенная система безопасности

Как сообщил руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Республике Крым Александр Булычев в разговоре с корреспондентом ФАН, в декабре будут подведены итоги работы за год, поэтому вся информация будет озвучена на пресс-конференции. По его словам, пока он не сможет ничего дополнительно прокомментировать, стоит сделать за новостями в будущем.

В комментарии Федеральному агентству новостей депутат крымского парламента, бывший сотрудник органов госбезопасности России Сергей Дремов сообщил, что в Крыму, как и в России в целом, хорошо выстроена система работы органов безопасности. По его словам, хорошо, что террористические акты удалось предотвратить, как и то, что их было так мало:

«Как мы видим, слаженная работа спецслужб позволяет вовремя пресекать любые угрозы. С 2014 года в Крыму постепенно уменьшается количество попыток устроить террористические атаки, однако расслабляться сейчас точно не стоит, потому что угроза идет, в том числе и со стороны сопредельного государства, поэтому необходимо быть всегда начеку».

Кроме того, стоит отметить, что в Крыму существуют и другие угрозы, кроме украинских диверсантов и разведчиков. Как заявил собеседник издания, возможные угрозы для Крыма исходят со стороны Исламского государства1 (запрещено в РФ), и других террористических организаций, например, «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

«Также это касается экстремистских организаций, работа которых направлена на подрыв основ государственности. Их деятельность тоже необходимо пресекать, потому что их идеология заставляет людей исполнять различные нехорошие вещи», — подчеркнул депутат Госсовета.

Также Сергей Дремов добавил, что Крым достаточно хорошо защищен, поэтому ни одна террористическая угроза здесь не реализуется, а будет своевременно выявлена и пресечена, как уже было десятки раз до этого.

1 Организация запрещена на территории РФ.