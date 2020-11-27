Амбициозный проект за 400 млрд: реально ли перебросить воду с Кубани в Крым

Симферополь, 27 ноября. В экспертных кругах снова начали обсуждать идею о переброске воды из реки Кубань в Крым. В частности, об амбициозном проекте, который изучали еще несколько лет назад на уровне Минприроды России, на днях напомнил член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме Федерального Собрания РФ Роман Зыков. Он заявил, что этот проект может называться Восточный трубопровод и войти в историю, как Крымский мост.

Стоимость проекта

Как сообщили ФАН в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, такой проект действительно есть. Согласно предварительным проработкам, для покрытия всех нужд необходим забор около кубического километра воды в год. Для его осуществления потребуется строительство водохранилища, от которого с Таманского полуострова пойдут две нитки водовода диаметром 4-5 метров каждая. Далее – по мосту или в туннеле через Керченский пролив до Крыма.

Учитывая строительство и реконструкцию водохранилищ, расходы обойдутся стране примерно в 400 млрд рублей. Такую цифру ФАН озвучили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

«Стоимость водовода в две нитки длиной 250 километром оценивалась на основе сводного сметного расчета объекта-аналога – южной системы города Москвы (ТЭО выполнено в конце прошлого тысячелетия) и составило порядка 300 млрд рублей без учета строительства водохранилища на реке Кубань и перехода через Керченский пролив. Стоимость водохранилища на несколько сот кубических метров и перехода через Керченский пролив – еще около 50-100 млрд рублей. Итого стоимость объекта строительства по переброске части стока реки Кубань на территорию Крыма составит от 350 до 400 млрд рублей. Стоимость указана в ценах 2015 года», — говорится в ответе на запрос редакции.

Ученые проект называют глобальным и весьма дорогим, но вполне осуществимым технически. Но здесь проблема в другом – на Кубани воды тоже не так уж и много.

А есть ли вода на Кубани?

В череде маловодных лет есть периоды, когда население Краснодарского края недополучает и 60% речной воды, объясняют ученые. Один из таких периодов мы наблюдаем сейчас, и время это в Крыму и на Кубани практически совпадает. Странно брать воду там, где ее не хватает, чтобы перебрасывать туда, где ее тоже не хватает, рассуждает Виктор Данилов-Данильян, гидролог, академик РАН.

Вопрос по переброске воды из Кубани в Крым рассматривался специалистами Росводресурсов, которые заявили о невозможности проекта. По их данным, низкая приточность к Краснодарскому водохранилищу сохраняется до сих пор, уровень воды превысил «мертвый объем» только 9 ноября 2020 года.

«Изъятие стока Кубани с последующей его переброской в Крым, минуя Азовское море, приведет к деградации сложившейся экосистемы. Именно под влиянием притока речных вод (до 12% объема воды) и ввиду затрудненного водообмена с Черным морем, сформировались гидрохимические особенности Азовского моря и его уникальное биологическое разнообразие. Также в низовьях Кубани располагаются водно-болотные угодья международного значения, входящие в список Рамсарской конвенции, которые питаются водами Кубанской воды», — объясняет руководитель Кубанского бассейнового водного управления Росводресурсов Роман Авдеев.

Дефицит воды в бассейне реки Кубань отмечают и в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации республики Крым. Нехватка усугубляется большим объемом потребления, который на сегодняшний день составляет 6,86 куб. км, тогда как по расчетам ЗАО «Совинтервод», предельно допустимая мера в разы меньше – 1,6 куб. км.

«Месяц назад я был там, пересекал Кубань – это не та артерия, что могучий Днепр или хотя бы Дон. В Краснодарском крае тоже есть проблема пресной воды. Мы можем много чего насчитать, заявить, что технически это возможно, но ведь на то нужна воля громады Краснодарского края, их ученых и специалистов», — говорит Виктор Тарасенко, президент Крымской академии наук.

Может, и есть смысл сделать этот водовод, но мне кажется, что за деньги и время, которые будут потрачены, лучше построить 2-3 завода по опреснению морской воды и заниматься поиском других, более глубинных подземных горизонтов. Мы могли бы локально все эти вопросы решить в Крыму и не напрягать наших соседей».

Варианты решения водной проблемы

Как и Крым, в этом году Краснодарский край сильно пострадал от засухи. В Кубани погибла рыба, снизился урожай пшеницы, винограда. В Федеральном научном центре риса корреспонденту ФАН сообщили, что надеются на вступление в программу по очистке степных рек, дающих приток воды в Кубань и Краснодарское водохранилище, за счет чего ситуация водой должна улучшиться. Пока же вынуждены сокращать посевы на последующие годы.

«Лучше рассмотреть вопрос волго-донской воды. Хотя в этом году, при прошедшей засухе, проблемы наполняемости междуречья Кубани-Волги-Дона тоже показали себя не в лучшем свете», — отмечает Владимир Паштецкий, доктор с/х наук, директор «Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма».

Прежде всего, нужно навести порядок у себя, считает эксперт. Для этого надо отремонтировать ветхие сети водоснабжения, организовать полный контроль забора воды со скважин и поверхностного стока. По его мнению, необходимо увеличить процент вторичного использования воды – ее очистку и повторный ввод в дома, хотя бы в новостройки.

Кроме того, Паштецкий предлагает проверить научную гипотезу о возможном формировании слабо минеральных пресных вод в глубинных разломах крымской земной коры – от 500 до 1500 метров. Такие опыты нередко встречаются в мировой практике, и, если эта гипотеза подтвердится – вопросов с питьевой водой в Крыму не будет, уверен он.

Виктор Данилов-Данильян говорит о современных методах гидрогеоразведки, при которых можно «отсканировать» всю территорию Крыма за 3-4 месяца. Пока же крымские разведывательные данные по запасам подземных вод относятся к 1970 году.

«С тех пор бурили случайно, бессистемно, как попало. В результате многие скважины, в которых была пресная вода, через 3-4 года эксплуатации начинают давать воду, непригодную для питья», — заявляет академик.

Эксперт рассуждает о том, что опреснение даже азовской, слабосоленой воды, требует большого объема электроэнергии, которой в Крыму и так сейчас не хватает.

Одной из альтернатив является добыча воды из воздуха, в котором содержится водяной пар. В качестве охладителя, который необходим в этом процессе, ученые предлагают использовать Черное море, для чего энергии потребуется значительно меньше, чем для опреснения.

Некоторые из предложений науки уже вошли в комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя. Его утвердил Михаил Мишустин 19 октября 2020 года. Среди 14 инициатив – разработка новых источников воды, строительство водозаборов, водоотводов и очистных сооружений, геолого-разведочные мероприятия, а также капремонт действующих сетей водоснабжения. Общий объем финансирования превышает 48 млрд рублей.

Пресной водой Крым ранее обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, покрывая тем самым 85% потребностей жителей полуострова. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу полностью перекрыли. Ситуацию усугубило маловодие, наблюдающееся в Крыму с 2019 года. В конце лета 2020-го в нескольких десятках районов республики ввели графики подачи воды по часам, в том числе, в Симферополе. Сегодня исторический минимум запасов воды зафиксирован в водохранилищах, питающих Ялту. До конца года останутся без горячей воды жители Евпатории – ее отключают с 26 ноября 2020 года.