ФСБ опубликовала видео задержания экс-замглавы администрации Евпатории

Евпатория, 26 ноября. Бывший первый заместитель главы администрации Евпатории 26 ноября задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, в результате мероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело в связи с подозрением в получении взятки должностным лицом в крупном размере.

«Мужчина, находясь в должности первого заместителя главы администрации города Евпатория, весной 2018 года получил через посредника взятку в крупном размере в виде объекта капитального строительства. Взятка передавалась за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительном согласовании в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета. Спустя время должностное лицо подписал постановление в интересах взяткодателя», — говорится в сообщении.

Сегодня бывший первый заместитель главы администрации был задержан в рамках проводимых спецмероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и доставлен в следственный отдел по городу Евпатории ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю для проведения следственных действий.

Отметим, что на посту замглавы администрации Евпатории с мая 2017 года работал Кирилл Вавренюк, но несколько дней назад написал заявление об увольнении по собственному желанию.