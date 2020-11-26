Глава Крыма Сергей Аксенов принимает поздравления в день своего 48-летия

Симферополь, 26 ноября. Сегодня день рождения отмечает лидер Крыма Сергей Аксенов. Под его руководством Крым стал одним из самых притягательных регионов для отдыха среди россиян, особенно в последние годы. За шесть лет управления полуостровом он определил самые важные направления для развития региона, и следует им.

ФАН собрал яркие и эмоциональные цитаты крымского лидера, а также поздравления политиков и чиновников в этот день.

«В 2014 году случилось то, о чем мечтали многие, но не верили, что это может произойти. Чем быстрее руководители западных стран поймут, что это решение окончательное, тем лучше будут наши отношения и легче будет всем дышать и работать. К тому же санкции дают толчок к развитию разных направлений нашей экономики».

О развитии и модернизации полуострова:

«Наш долг — завершить модернизацию Крыма, которая началась после воссоединения с Россией. Наша республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего русского мира».

Глава Крыма обладает тонким чувством юмора, используя это качество даже в тяжелых управленческих ситуациях ситуациях. Так, в 2018 году, когда Симферополь стоял в пробках из-за затянувшегося ремонта на дорогах, Сергей Валерьевич рассказал о сцене, увиденной им самим из окна автомобиля. Картина, по его словам, наглядно демонстрирует работу подрядчиков на объектах.

«Неделю назад я ехал по улице Севастопольской. Стоит рабочий с лопатой и как ниндзя или самурай крутит эту лопату, вокруг пояса. Я думаю, сколько это будет продолжаться? Минут пять! Я вижу – люди смеются. Но крутил здорово! Я своим коллегам говорю: попробуйте снять на видео, чтобы посмеялись. Жаль, не успели».

При достижении поставленных задач Сергей Аксенов рассматривает любые меры. Это доказала ситуация с засухой в Крыму. Когда в регионе размышляли, как добыть воду, он попросил:

«Предложить меры, вплоть до самых фантастических, по уменьшению объема испарения с поверхности зеркала водохранилищ и покрытия зеркала воды различными способами. Попробуем все варианты», — заключил он.

Глава Госсовета РК, ближайший коллега и соратник Аксенова Владимир Константинов уже поздравил с 48-летием лидера Крыма.

«Благодарен судьбе, которая сблизила и, можно сказать, породнила нас в тревожные и напряженные дни Крымской весны. Во многом благодаря энергии, мужеству и решительности Сергея Валерьевича мы вспоминаем о них, как о днях нашей победы и торжества справедливости... Во всех обстоятельствах, при возникновении всевозможных проблем, Сергей Валерьевич рядом с людьми, всегда готов оказать помощь. Именно поэтому он пользуется заслуженным доверием и любовью крымчан», — написал Владимир Константинов в Facebook.

Пожелания и добрые слова пишут на странице главы республики и крымчане, также они присоединяются к поздравлениям чиновников и политиков, опубликованных на их страницах. Поздравили Сергея Аксенова уже многие главы городов полуострова, члены общественных организаций и партий, а также казаки Черноморского казачьего войска.

Сергей Аксенов родился в Молдове, в городе Бельцы, 26 ноября 1972-го года. Образование он получил уже в Крыму, где учился в военно-политическом строительном училище Симферополя и закончил его в 1993-м году. С 2009 года вел активную общественную и политическую деятельность – стал лидером Всекрымского общественно-политического движения «Русское единство». Позже возглавил политическую партию с таким же названием и стал депутатом Верховного Совета АРК шестого созыва. 27 февраля 2014 года Сергей Аксенов решением Верховного Совета АРК назначен председателем Совета министров АРК.

После воссоединение полуострова с РФ, в апреле 2014 года президент России назначил его врио главы Республики Крым, а 9 октября депутаты Госсовета Крыма избрали Аксенова на пост главы РК. Позже он принял решение совмещать должность главы республики и председателя Совета министров Крыма. Сергей Аксенов кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, имеет медаль «За возвращение Крыма». Почетный гражданин Республики Крым. Женат, воспитывает двоих детей – сына и дочь.