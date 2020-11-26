Губернатор Севастополя объявил войну коррупционерам во власти

Губернатор Севастополя очищает управленческий аппарат от коррупционеров. В последние месяцы в городе-герое произошла череда случаев с проверками и задержаниями нечистых на руку чиновников. Таким образом, глава города-героя формирует костяк надежных управленцев, которые смогут взять направление только на развитие Севастополя.

Так, в октябре по результатам проверки счетной палаты, проводимой в рамках борьбы с коррупцией, были уволены заместитель директора Депздрава Севастополя по вопросам информатизации и госзакупок Владислав Нусинов и директор Медицинского информационно-аналитического центра Севастополя Олег Роменский.

Тогда истинные причины не назывались, однако сейчас уже стало ясно, что речь шла о коррупции. Накануне Михаил Развожаев потребовал немедленно отменить закупку двух VIP-авто за 6 миллионов для Медицинского информационно-аналитического центра.

«Там, видимо, какие-то вообще затемнения в полушариях происходят у руководства МИАЦ, несмотря на частичную потерю состава. Там они какой-то автотранспорт хотели себе приобрести, которого не было ни в одном бюджете. Так как закупка еще не завершена, ее срочно отменить, автотранспорт вернуть. Эти деньги нам еще пригодятся для борьбы с ковидом. Тот, кто принимал такое, решение: соответствующие организационные выводы сделать, вплоть до увольнения», - пригрозил Михаил Развожаев.

Отметим, что тендер на покупку двух автомобилей Peugeot Traveller составлял 5 млн 876 тыс. 533,34. Заказали VIP-авто у ростовского ООО «Франс Моторс». Сейчас в департаменте продолжаются проверки компетентными органами.

Кроме того, по результатам уже проведенной прокурорской проверки в аппарате управления Севастополя в октябре уволили замдиректора НО «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя». Он при рассмотрении заявок на участие в электронных аукционах, заключил 29 договоров с частной организацией.

При этом указанная организация не являлась победителем аукционов. Два сотрудника фонда привлечены к дисциплинарной ответственности, а заместитель директора – уволен в связи с утратой доверия.

«У Михаила Развожаева сложная и ответственная задача - очистить город от украинского коррупционного наследия, которое проникло во все уровни власти Севастополя. Добровольно закрывать любимые схемы ни бывшие украинские чиновники, ни их последователи не хотят – губернатору придется действовать жестко в тесной связке с силовиками», – говорит ФАН политолог Сергей Юхин.

Также своей должности лишился и. о. директора севастопольского ГБУ «Горсвет». По результатам прокурорской проверки установлено, что директор учреждения не принял меры для урегулирования конфликта интересов при проведении государственных закупок.

Так, с 2018 по 2020 годы руководитель ГБУ «Горсвет» заключил 20 государственных контрактов на поставку электротехнического оборудования, оказание услуг по монтажу и ремонту электротехнического оборудования. Контракты были заключены им с аффилированными юридическими и физическими лицами.

Проводимую антикоррупционную кампанию в Севастополе подтверждает и месседж самого Михаила Развожаева, который он озвучил, представляя ранее севастопольцам нового директора департамента общественной безопасности.

«Возлагаю надежды на нового руководителя департамента общественной безопасности в первую очередь в вопросах нетерпимости к коррупции, важно предотвращать преступления, а не бороться с их последствиями», - сказал глава города.

Напомним, Михаил Развожаев в ходе формирования нового правительства Севастополя назначил Михаила Савчина руководить департаментом общественной безопасности, ранее чиновник был прокурором Чеченской Республики и Красноярского края.

Отметим, что проверки прокуратурой и следственным комитетом еще не завершены. Возможно, это еще не все кадровые решения в этом году. Сергей Юхин заключает, что сформированный костяк нового правительства позволяет Развожаеву делегировать часть своих полномочий подчиненным и сконцентрировать усилия на главных направлениях - реализации ФЦП, решении проблемы водоснабжения города и борьбе с коррупцией. Именно последнее направление можно назвать ключевым, так как успешные действия на этом фронте обеспечат базис для развития города и формирования новой патриотической элиты Севастополя.