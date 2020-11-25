Политолог рассказал, какие испытания ждут Павленко на месте врио главы Ялты

На внеочередной 22-й сессии Ялтинского горсовета полномочия главы администрации Ялты временно возложили на первого заместителя — Янину Павленко. Она будет исполнять обязанности градоначальника до проведения конкурса на замещение должности главы администрации, который состоится 22 декабря.

Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил у крымского политолога Ивана Мезюхо, с какими вызовами может столкнуться Янина Павленко на должности врио мэра Ялты, а также почему быть мэром популярного крымского курорта — это всегда политический риск.

Напомним, 18 октября скончался глава Ялты Иван Имгрунт. 26 октября врио администрации Ялты по решению депутатского корпуса стал Артем Мальцев. 13 ноября глава Крыма Сергей Аксенов предложил своему советнику и ныне экс-директору винзавода «Массандра» Янине Павленко принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты.

20 ноября депутаты горсовета согласовали ее назначение первым заместителем главы администрации, а 24 ноября — исполняющим обязанности главы администрации.

Итоги двух дней работы

Отметим, что за два рабочих дня врио главы Ялты Янина Павленко уже успела сделать несколько важных заявлений о проблемах в городе и способах их решения.

«Мягко говоря, нахожусь в недоумении, поскольку ни от кого не услышала вразумительный ответ на вопрос — если есть проблема, почему к поиску выхода из сложившейся ситуации приступили не полгода назад, а всего три недели назад? Имея при этом перед глазами пример других городов, которые столкнулись с ней чуть раньше… Но имеем то, что имеем — запасов воды в водохранилищах, которые обеспечивают город водой — 17% от общего объема. Это исторический минимум», — написала Павленко на своей странице в Facebook.

Также она сообщила, что необходимо разработать меры, которые позволят снизить расход воды и задействовать резервные источники водоснабжения. Первоочередная задача — ремонт сетей водоснабжения.

«Их изношенность приводит к потере более 50% воды! Сегодня мы вынуждены согласиться с доводами представителей предприятия и принять очевидное решение — город вводит ограничение подачи воды в ночное время (ограничение не затронет объекты социальной сферы). Проще говоря, мы сэкономим воду, которая по ночам уходит в землю через изношенные сети», — добавила врио главы Ялты.

Борьба с COVID продолжается

Кроме того, во время совещания в администрации Янина Павленко обсудила эпидемиологическую ситуацию в городе, выслушав главного врача Ялтинской больницы №1 Александра Калинина.

«Это тема, которая сегодня требует пристального внимания — мы должны понимать, в чем нуждаются сегодня и медики, и горожане, которые столкнулись с вирусом, кому и какая нужна помощь, и что может сделать город. Как минимум раз в неделю будем собираться по данной теме», — подчеркнула Павленко.

Напомним, что ранее главный санврач Крыма Наталья Пеньковская сообщала, что Керчь, Евпатория и Ялта лидируют по темпам роста больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, как заявил 25 ноября руководитель Минздрава региона Александр Остапенко на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за прошедшую неделю в стационары РК госпитализировано 622 пациента, что на 20% больше по сравнению с прошлой неделей. Также на 26% увеличилось число выздоровевших пациентов

«Общий уровень госпитализированных с коронавирусом и пневмонией увеличился с 764 человек на прошлой неделе до 933 на этой неделе», — сообщил Остапенко.

У Павленко сильная поддержка

В комментарии Федеральному агентству новостей политолог Иван Мезюхо заявил, что Янина Павленко, безусловно, яркая личность — она тот человек, который сделал себя сам, пройдя сложный трудовой путь. И люди, которые с ней очень близко знакомы, характеризуют ее как очень высококлассного управленца:

«Я не знаю, как она проявит себя в роли руководителя муниципалитета, но однозначно можно сказать, что у нее есть определенный уровень поддержки на Южном берегу Крыма в силу ее предыдущего места работы (директор винзавода «Массандра». — Прим. ФАН). Я думаю, что Павленко — очень сильный претендент на должность главы администрации в ходе предстоящего конкурса. Другим будет очень сложно с ней конкурировать, потому что она и сама по себе сильная личность, и именно глава Крыма Сергей Аксенов предложил ей попробовать себя в качестве руководителя исполнительной власти муниципалитета».

Ялта — непростой город

Также собеседник издания добавил, что руководить Ялтой — это всегда карьерный риск, поскольку это непростой город. Дело в том, что в курортной столице Крыма всегда были сильны различные настроения, в том числе и оппозиционные, что так или иначе отражалось и отражается на результатах различного рода выборов.

«Поэтому Янине Павленко придется приложить максимум усилий, чтобы получить авторитет муниципального руководителя в глазах ялтинцев, которые сами по себе люди очень требовательные, но желающие объективных и позитивных перемен в регионе. Если говорить в целом, то любому новому градоначальнику Ялты будет не просто работать после Ивана Имгрунта, который задал высокую планку в работе в качестве главы ялтинской горадминистрации. Наверное, первым испытанием для Янины Павленко станет проведение новогодних мероприятий в условиях коронавируса, поскольку так или иначе все будут сравнивать этот Новый год с прошлым, когда Имгрунт по-настоящему хорошо украсил южную столицу Крыма», — подчеркнул политолог.

По его словам, Ялта тогда была действительно тем городом, который соответствовал духу рождественских и новогодних праздников. Поэтому, скорее всего, во многом предстоящие праздники будут своеобразным испытанием для Янины Павленко, констатировал Иван Мезюхо.