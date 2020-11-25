ФАН выяснил, как идут работы на одном из важнейших проектов столицы Крыма

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России одобрили проектно-сметную документацию строительства тоннельного коллектора глубокого залегания в Симферополе. Подготовительные работы начались еще в январе.

Данный проект реализуется в рамках ФЦП, его стоимость оценена в 11 млрд рублей. Генеральным проектировщиком и исполнителем выступает ООО «Тоннельгеострой». Заказчик проекта — Министерство строительства и архитектуры Республики Крым.

Данный проект очень важен для столицы Крыма, учитывая срок эксплуатации уже существующих канализационных систем и их технического состояния. Известно, что канализационная система Симферополя вводилась в эксплуатацию в 1978 году. Она не только технически и морально устарела, но и имеет серьезные недочеты.

Например, в городе имеются участки коллектора, которые размещены под жилыми домами, а это серьезное нарушение. При аварийной ситуации это может стать неразрешимой задачей. Эту информацию ФАН подтвердили в Министерстве строительства и архитектуры Республики Крым. К тому же город развивается, появляются новые жилые комплексы и производственные помещения. Реализация столь масштабного проекта стала возможной только благодаря переходу Крыма под юрисдикцию Российской Федерации.

Для модернизации и строительства коммуникаций и был разработан проект, который учитывает все нормы и правила, а также дальнейшее развитие столицы республики.

Как сообщили корреспонденту ФАН в Минстрое Республики Крым, всего по Симферополю и району планируется строительство 33 шахт, 23 из которых уже подготовлены. Сдача всех работ запланирована на 2023 год. Строящаяся система будет оснащена современными средствами управления и контроля ее дальнейшей эксплуатации. Глубина залегания на некоторых участках достигает 25 метров, минимальная глубина под землей порядка 8 метров. Срок эксплуатации не менее 50 лет.

«Из 23-х уже построенных шахт на трех выполнено техническое оснащение, они уже полностью обустроены и готовы для установки самого тоннеля. Тоннельный коллектор будет иметь протяженность более 17 км. В процессе строительства и реконструкции будут заменяться старые части коллектора. Также будет происходить переподключение абонентов в новую систему», — уточнила руководитель пресс-службы Ольга Гусева.

В ведомстве также подтвердили, что проектная стоимость в 11 млрд рублей экспертизой подтверждена. Удорожание на данном этапе не запланировано. Большая часть средств поступит из федерального бюджета, но предусмотрено также и региональное финансирование.

Общая протяженность системы канализации Симферополя 402 км. Все сети замыкаются на восьми канализационных бассейнах. Сточные воды сбрасываются в главный коллектор, а далее транспортируются на очистные сооружения, располагающиеся в селе Укромное.

Реализуемый проект является главным транспортным звеном всей канализационной системы всех стоков города. Поэтому его строительство и модернизация так важны для столицы Крыма.

Корреспондент ФАН побывал на рабочей площадке одной из строящихся шахт в районе поселка ГРЭС. Компания «Тоннельгеострой» работает более 20 лет. Тоннеле-проходческие работы она выполняет с 2006 года и успешно реализует различные проекты, включая создание метрополитена и тоннеля для нефтепровода в Санкт-Петербурге. Компания использует в своей работе только собственные ресурсы, не привлекая к реализации проекта субподрядные организации. Об этом и о ходе работ по строительству коллектора в Симферополе ФАН рассказал главный инженер Булыгин Андрей Борисович.

«До конца 2022 года планируется закончить работы по строительству шахт и прокладке самого коллектора, а с начала 2023 года начнется процесс подключения канализационных сетей. Модернизация частей имеющего коллектора будет возможна только после переподключения всех стоков. При этом большинство стоков старого коллектора будут закомпостированы. Только таким способом можно избежать повреждения и обрушения зданий из-за разрушения труб существующей системы стоков, которая выполнена с использованием бетонных конструкций. Они исчерпали свой срок эксплуатации», — пояснил Андрей Булыгин.

По его словам, этот коллектор пытались сделать еще с советских времен, но все попытки были неудачными. В том числе из-за отсутствия необходимых технологий и дороговизны. После завершения всего комплекса работ канализационные системы и сети Симферополя станут надежнее и позволят городу и дальше развиваться. ФАН будет следить за ходом работ.