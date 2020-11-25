В Ялте опровергли информацию об отмене выплат за работу с ковид-больными

Ялта, 24 ноября. Сегодня в крымских СМИ появилась информация о том, что в Ялтинской городской больнице №1 (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму) часть медперсонала терапевтического отделения не вышла на работу. Предполагаемой причиной демарша сотрудников учреждения якобы стало прекращение стимулирующих выплат за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего ФАН связался с администрацией города Ялты, но там информацию опровергли.

«В настоящее время все сотрудники находятся на своих рабочих местах, работа ведется в штатном режиме» - сообщила начальник управления внутренней политики администрации Ялты Маевская Юлия Андреевна.

В больнице ФАН пообещали, что вскоре опубликуют официальное обращение. Спустя еще некоторое время на официальной странице медучреждения появилось официальное заявление его руководителя.

«ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму официально заявляет, что опубликованная 24 ноября 2020 года в материале интернет-издания readovka.ru информация о сбоях в работе ковид-госпиталя и инфекционного корпуса филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму, не соответствует действительности», - сообщил главврач Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму А.Н. Калинин.

По данным медучреждения, задержка стимулирующих выплат за октябрь 2020 года за работу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 медицинскому персоналу была кратковременной, и была обусловлена независящими от ФМБА России причинами. Но в учреждении пообещали, что деньги будут доведены сотрудникам в ближайшее время.

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