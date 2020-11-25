Легендарное «Ласточкино гнездо» в Крыму открылось после реконструкции

Ялта, 25 ноября. Замок Ласточкино гнездо готов предстать перед посетителями. Реконструкцию объекта выполнили на 100%. Сегодня состоялось торжественное открытие замка, в котором принял участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Владимир Константинов. Подробнее - в материале ФАН.

«Ласточкино гнездо - это символ Крыма. Узнаваемость объекта - одна из самых высоких по стране. Все решения принимались по поручению президента. Было много серьезных моментов, технических вариантов, как это все сделать. Даже была идея распилить скалу на несколько частей и затем обратно собирать. Сделана большая работа», - сказал глава Крыма в ходе открытия.

Перед исполнителями работ стояла непростая задача – досконально сохранить внешний вид замка и восстановить его архитектурный ансамбль.

Замок был построен на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на Южном берегу Крыма в 1912 году по заказу барона Штейнгеля в стиле немецких средневековых замков. Ширина здания составляет 10 м, длина – 20 м, высота – 12 м. Капитальный ремонт проводился в 1967-1970 годах.

В заключении сметной документации, которая была одобрена экспертами Главгосэкспертизы, были перечислены все работы, которые планировалось выполнить на данном этапе работ. Среди них - реставрация оконных и дверных проемов, цоколя входной зоны и башни, поверхности стен первого этажа, каминной трубы, верхнего пояса башни, ряда зубцов входной зоны первого этажа и тыльных поверхностей зубцов всего здания.

Также планировалась реставрация исторических декоративных элементов фасадов на уровне первого этажа, бетонных ограждений террасы, декоративных элементов флюгеров и других элементов здания.

Кроме этого планировалось архитектурно-художественное освещение дворца и скалы, на которой он сооружен. Всего на реставрацию предусматривалось 132,4 млн рублей, и Главгосэкспертиза утвердила данную стоимость.

На разработку научно-проектной документации для проведения и выполнения первоочередных противоаварийных производственных работ замка, а также реставрацию террасы, элементов ограждений, стен здания, реставрацию кровли, потолков, лестниц и ступеней потратили почти 85,7 млн рублей.

В сумму контракта реконструкции замка Ласточкино гнездо также включены работы, в рамках которых подрядчик должен был смонтировать и провести пусконаладочные работы систем электроснабжения и освещения, видеонаблюдения и архитектурного освещения здания и скалы. Также среди задач – монтаж сетей связи и охранно-пожарной сигнализации.

«Все, что можно было сохранить на объекте культурного наследия, было сохранено. Это объект федерального значения. Мы попытались сохранить и старые балки, и некоторые балясины», - сообщила министр культуры республики Арина Новосельская.

Стоит отметить, что завершился основной этап реконструкционных работ. Но озвучивалось еще 2 этапа: на втором этапе планировалось проведение гидротехнических работ. Для этого в море могла бы быть установлена специальная защитная «стена». Это сооружение вокруг подводной части скального основания гасило бы морские волны. Третьи этапом работы должно было быть укрепление «тела» самой скалы.

Однако второй и третий этапы реставрации планировались еще в 2013 году. А летом 2017 года геологи пришли к выводу, что скала, на которой уже больше века стоит Ласточкино гнездо, находится в удовлетворительном состоянии.

Для посещения туристами Ласточкино гнездо было закрыто 19 августа прошлого года, с тех пор на полуострове раздумывали что же будет внутри известного замка.

«Есть предложение сделать там вернисаж. Одно из предложений также – открыть там музей крымской архитектуры», - рассказал ранее председатель комитета по культуре и охране культурного наследия ГС РК Николай Волков.

Он добавил, что посетители после открытия объекта увидят тот самый замок 20-х годов прошлого века, каким он был до масштабного землетрясения в Крыму. Напомним, до 2011 года замок работал как ресторан. Это был один из самых дорогих ресторанов Украины, и попасть в него могли далеко не все. Теперь Ласточкино гнездо вновь открыто для всех желающих.