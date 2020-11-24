В Крыму из-за засухи ограничили подачу воды еще для 29 городов и сел

Дефицит пресной воды в Крыму продолжает оставаться, наверное, главной проблемой полуострова, поскольку из-за этого во многих городах республики воду теперь подают по графику. Власти делают все возможное, чтобы и сэкономить оставшуюся воду в водохранилищах до реализации комплекса мер и обильных осадков, и чтобы у людей был доступ к воде. В том, как обстоят дела на полуострове, разбирался корреспондент ФАН.

Как сообщили в компании ГУП РК «Вода Крыма», водохранилища республики продолжают терять воду. Так, в Симферопольском водохранилище, проектная мощность которого составляет более 36 млн куб. воды, осталось менее 5 млн кубов. Почти столько же воды осталось в Партизанском, при проектной мощности в 34 млн куб. воды. В Аянском, при мощности около 4 млн куб., осталось всего 300 тыс..

Все эти водохранилища питают Симферополь. Подобная ситуация, к сожалению, наблюдается и на территории других водохранилищ, которые обеспечивают города и поселки Крыма пресной водой. Также постепенно заканчивается вода и в скважинах, которые бурились для дополнительной подачи воды населению. В связи с этим власти приняли решение ввести режимную подачу воды еще в 29 городах и селах Крыма.

«29 населенных пунктов, которые в связи с истечением и прекращением работы каптажей или скважин, переведены на режимное водоснабжение или подвоз воды», — заявил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По режиму подают уже несколько месяцев воду в Алуште и Алуштинском округе, в который входят 11 сел. Также лишили постоянной подачи воды пять сел Бахчисарайского района. Самая катастрофическая ситуация наблюдается в селе Скалистое — там воду подают два раза в день по 15 минут в 6:00 и 11:00. При этом в Белогорском районе без воды остались шесть населенных пунктов, в Ленинском районе — один, в Феодосийском районе — четыре, в Судакском районе — один. Кроме того, в некоторых районах Крыма было снижено давление для экономии воды.

Для решения временного вододефицита в некоторых районах Крыма осуществляется подвоз воды в цистернах, в других случаях — в городах и селах размещаются баки с водой, в том числе на платной основе. Это помогает жителям полуострова пережить водную блокаду Крыма, которую устроила Украина, перекрыв Северо-Крымский канал.

Симферополь, а также 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов первые перешли на подачу воды по графику. Сейчас жители столицы получают воду по несколько часов только утром и вечером: во вторник, среду и четверг. Во все остальные дни — только вечером на четыре часа. При этом горячей воды в Симферополе не дают.

«Глубина засухи, которая постигла Крым, превзошла все ожидания. Здесь и мы — организация, которая эксплуатирует эти сети, и наука, и все население Симферополя, все, конечно, не ожидали, что будет такая засуха», — прокомментировал ситуацию в столице директор по производству ГПУ РК «Вода Крыма» Игорь Данилович.

Теперь до конца декабря без горячей воды также осталась и жители Евпатории. С 26 ноября и до конца года евпаторийцы будут жить без ГВС в рамках экономии водоресурсов.

Кроме того, «Водоканал Южного берега Крыма» призвал жителей Ялты более экономно расходовать водный ресурс, потому что запасы пресной воды в местных водохранилищах постепенно заканчиваются из-за отсутствия осадков. В связи с этим в некоторых районах курортной столицы Крыма вводится с 27 ноября график подачи воды с 5:00 до 23:00 часов. На части улиц подача воды пока остается бесперебойной. Более подробно ознакомиться с графиком можно на официальном сайте администрации Ялты.

Сейчас главная цель — максимально экономить пресную воду в Крыму, потому что никто не знает, какой будет эта зима — снежной или сухой, как в прошлом году. Если же осадков будет мало и водохранилища не начнут заполняться, то при такой режимной подаче воды хватит для реализации ряда правительственных программ, направленных на надежное водоснабжение республики.

Так, например, для Симферополя строят новый водовод, который планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле 2021 года. Кроме того, для надежного питания пресной водой города-героя сейчас строят водозабор с очистными сооружениями на реке Бельбек. Также прокладываются трубы для переброски воды из Кадыковского карьера в систему водоснабжения Севастополя.

Всего в Крыму и Севастополе запланирована реализация 14 мероприятий, направленных на комплексное решение проблем вододефицита на полуострове. В частности, ремонтируются изношенные сети водоснабжения и разрабатываются новые месторождения подземных вод на территории Крыма, о чем ранее подробно рассказывал ФАН.