В Крыму в 2021 году будет больше выходных, чем по всей России 

Минтруд утвердил график праздников и выходных дней в наступающем году. В 2021-м крымчане будут отдыхать 119 дней, на один больше, чем годом ранее. Как обычно, самыми продолжительными остаются новогодние праздники. Бюджетники выйдут на работу не раньше 11 января, их ждут 16 нерабочих дней. Подробнее о выходных, которые ожидают крымчан, в материале ФАН.

«Мы работали в очень напряженном графике, учителям надо побыть дома и отдохнуть, привести свое здоровье и мысли в порядок, — говорит о грядущих новогодних каникулах Наталья Малахова, заместитель директора школы-гимназии №10 в Симферополе. — Преподаватель не может взять отпуск за свой счет и уехать, так как привязан к урокам. При нынешней нагрузке на учителей, заменить педагога очень сложно, поэтому мы двумя руками за предстоящие выходные дни».

В 2021 году россияне получат долгожданный выходной 31 декабря, который организовали за счет 3 января, выпадающего на воскресенье. Благодаря предшествующей ему субботе, становится выходным 5 ноября, из-за чего первая неделя ноября 2021 года сократится до трех рабочих дней.

Еще один существенный перенос придется на субботу 20 февраля. В следующем году этот день объявлен будничным, что даст возможность сделать нерабочими три дня подряд: с 21 по 23 февраля. 8 марта выпадает на понедельник. Это праздничный день.

В Крыму выходным (в отличие от всей остальной части РФ) является 18 марта — день воссоединения полуострова с Россией. Кроме того, на полуострове не работают в Пасху и Троицу, а также в мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам. Ежегодно подписываемый главой республики указ может увеличить крымчанам количество выходных до 123 дней.

«Мы — частное предприятие, но отдыхаем все официальные праздники, при этом даже в январе получаем зарплату за полный месяц», — сообщили в офисе на одном из крымских молокозаводов.

Тем, кому с работодателем повезло меньше, ищут варианты, куда пристроить детей — с 1 по 10 января не работают не только школы, но и детские сады.

«Придется нанимать няню, что по стоимости равно моей зарплате. А что делать? Муж и бабушки тоже работают, оставлять не с кем, а увольняться я не хочу», — жалуется Виктория, реализатор на рынке.

Впрочем, в сфере торговли гораздо чаще слышны оптимистичные прогнозы на праздники. В век постоянного потребления товаров первой необходимости в выигрыше остаются гастрономы, магазины одежды, игрушек, аптеки, сфера досуга. Люди готовы работать в выходные дни по повышенному тарифу, что устраивает и сами компании, которые за один праздничный день зарабатывают больше, чем за месяц межсезонья.

Еще одна популярная схема для трудоголиков — подработка во время официальных выходных. Дополнительная возможность заработка есть у всех.

«По статистике 25% россиян совмещают основную работу с небольшим бизнесом, — говорит Елена Пономарева, к.э.н, основатель консалтинговой компании «Лаборатория трендов». — Когда грянула пандемия, люди активно начали искать дополнительный источник дохода. Многие ушли подрабатывать онлайн. У нас меняется образ жизни, человек теперь сам регулирует свою занятость».

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручал Министерству труда оценить возможность введения четырехдневной рабочей недели и влияние нового графика на производительность труда и социальную сферу. Однако позже от перехода отказались, так как было много противоречивых мнений.