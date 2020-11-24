Особенности национальной охоты: на кого охотятся в Крыму иностранцы из ЕС

С сентября в Республике Крым начинается сезон охоты, который длится примерно до конца декабря. В это время можно стрелять зайцев, волков, лисиц, куниц, кабанов, оленей, а также пернатую дичь. В этот период года в Крым съезжается много охотников, причем не только из городов материковой части России, но и из стран Евросоюза. Подробнее об особенностях охоты в Крыму – в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

На кого можно охотиться?

Как уточнил заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Владимир Капитонов, к числу основных объектов охоты в республике относятся олень благородный, косуля европейская, кабан, заяц-русак, лисица, волк, серая куропатка, фазан, голуби, утки, гуси, лысуха, вальдшнеп и перепел.

Также добываются и некоторые иные виды охотничьих ресурсов, но в незначительных объемах. По его словам, регулирование отстрела и отлова животных проводится для того, чтобы поддерживать определенную численность охотничьих ресурсов, предотвращать возникновение и распространение болезней среди зверей и птиц. При этом постоянно поддерживается популяция определенных видов животных.

«В рамках проведения биотехнических мероприятий, одним из видов которых является расселение охотничьих ресурсов, министерство ежегодно проводит расселение фазана в общедоступных охотничьих угодьях Республики Крым (не менее 500 особей ежегодно). Проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается охотпользователями (предоставляют услуги по охоте. — Прим. ФАН)», — заявил Владимир Капитонов.

Замминистра экологии и природных ресурсов РК добавил, что для учета охотничьих ресурсов, добытых охотниками в угодьях полуострова, министерство использует данные, полученные от самих охотников.

Ограничения на количество добываемых животных в Крыму устанавливаются лимитами и квотами добычи охотничьих ресурсов, ежегодно утверждаемыми указами Главы Республики Крым Сергея Аксенова:

«Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья РК осуществляется министерством. За выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов предусмотрена государственная пошлина в размере 650 рублей, а также сбор за пользование объектами животного мира. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях осуществляется охотпользователями».

Оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства в целях любительской и спортивной охоты в закрепленных охотничьих угодьях осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в РФ, подчеркнул Капитонов.

Как стать охотником

Кроме того, корреспондент Федерального агентства новостей выяснил у представителя Крымского республиканского общества охоты и рыболовства, какие необходимо получить разрешения и лицензии, чтобы стать охотником в Крыму. Как заявил главный охотовед «Крымского республиканского общества охотников и рыболовов» Сергей Корецкий, для этого необходимо получить охотничий билет федерального образца в Министерстве экологии и природных ресурсов:

«Также этот билет является основанием для получения разрешения на гладкоствольное и длинноствольное оружие. Кроме того, с этим документом уже можно обращаться в министерство экологии для получения разрешения на общедоступные охотничьи угодья. Еще один вариант — вступить в какой-то охотничий клуб и охотится в его угодьях».

Вместе с тем собеседник издания подчеркнул, что в Крым ежегодно приезжает достаточно много охотников из других российских регионов, потому что полуостров — очень привлекательное место не только для туризма, но и для охоты.

«Крым, в плане охоты, находится впереди, особенно если сравнивать с другими областями. В основном к нам едут поохотиться из Москвы, Краснодара, Ростова. Также Крым является излюбленным местом для охоты иностранных туристов: французов, итальянцев и других. Они ежегодно приезжают на полуостров. Правда, в этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией, все немного изменилось, однако в целом у людей есть желание посещать Крым для охоты», — сказал Сергей Корецкий.

На кого охотятся?

По российскому законодательству, добавил эксперт, охота как местными, так и приезжими охотниками может проводиться ежедневно – в любой день недели. Оружие же подбирается в зависимости от дичи, которую преследует охотник. Если это большое копытное животное, то лучше использовать нарезное оружие. Если это пернатая дичь или пушной зверь, например, заяц или лисица, то обычно используют гладкоствольное оружие.

«В данный период года открыта охота на копытных животных: кабан, олень, косуля. Также сейчас проводятся коллективные и индивидуальные охоты. Что касается пернатой дичи, то самая эксклюзивная и интересующая людей птица – это охота на вальдшнепа – лесного кулика. Эта птица очень интересна тем, что ее рацион питания сильно отличается от всех других птиц.

Вальдшнеп является перелетным видом, поэтому он задерживается в Крыму буквально на полтора месяца. Как раз ноябрь и декабрь – это те месяцы, когда вальдшнепа можно увидеть на полуострове», – заявил главный охотовед РОО «КРООР».

Браконьерство в Крыму

Также Сергей Корецкий рассказал, как обстоят дела с незаконной и варварской охотой в Крыму в сезон охоты. По его словам, по сравнению с прошлыми годами, браконьеров становится все меньше и меньше. Скорее всего, это связано с ростом технологий охраны угодий:

«Что касается нашего общества, то у нас охрана угодий выходит на новый уровень, то есть люди уже не могут просто так выехать в поля или горы для охоты и остаться незамеченными. В условиях строжайшей охраны браконьеров становится меньше».

Да, безусловно, браконьеры остались, но нельзя сказать, что от них как-то сильно страдают краснокнижные виды животных Крыма, поскольку здесь не так развито браконьерство. Кроме того, у нас не так много краснокнижных видов, которых можно реально увидеть и добыть. Как правило, такие виды просто неинтересны охотникам».

Тем более, добавил собеседник ФАН, для браконьеров предусмотрены различные штрафы — все зависит от того, где было совершено нарушение. Если это особо охраняемые природные территории, то статья предусматривает от 30 до 200 тысяч рублей штраф и от 3 до 5 лет лишения свободы.

Если же нарушение было совершенно в охотничьих угодьях и у человека только не соответствует перечень документов, который необходим для законной охоты, тогда это административный штраф от 500 до 2000 рублей. При повторном нарушении уже лишают свободы и права на охоту. В целом предусмотрены достаточно серьезные санкции за незаконную охоту, констатировал Сергей Корецкий.