

Ровно пять лет назад, 22 ноября, началась энергоблокада Крыма. Украинские националисты подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, таким образом обесточив весь полуостров. Это был сильный удар, ведь города Крыма в то время получали порядка 80% энергии с Украины.

Естественно, киевские националисты, неспособные смириться с потерей территории, надеялись устроить коллапс на полуострове и серьезно пошатнуть социальную сферу, однако несчастье продлились недолго — Москва быстро решила проблему энергодефицита. Все подлости со стороны Украины в итоге обернулись против нее. Корреспондент ФАН пообщался с крымчанами о том злополучном дне.

«Мы в этот день были с подругами на дискотеке в местном клубе. Выключили свет. Мы подумали, что произошла небольшая авария. Вышли на улицу — весь город темный. Не было ни электричества, ни связи. Только утром узнали, как подло поступила Украина — на границе с подачи Киева подорвали ЛЭП. Мы были в шоке. Первые дни вообще не было электричества, потом стали давать по расписанию — два часа утром и два часа вечером», — вспоминает Ольга из Ялты.

Страшнее всего было то, что электричества лишились больницы, где в этот момент шли операции и врачи боролись за жизни пациентов.

«У моей знакомой в этот момент мужу делали операцию в Симферополе. Было очень страшно. Она была растеряна и жутко паниковала, просто не знала, что делать. Но в больнице быстро среагировали и подключили генераторы. У каждой больницы должен быть такой на случай ЧП. Благо, все обошлось и операция прошла успешно», — рассказала Ирина, жительница крымской столицы.

Как только местные жители поняли, что Украина настроена такими изуверскими мерами «вернуть Крым», они сплотились еще больше. Те, у кого были свои генераторы, принимали гостей, чтобы те могли зарядить телефоны, приготовить еду. Люди стали чаще общаться, готовили ужин на костре. Прогулки днем стали более частым явлением.

«Я помню, приехала в Ялту через полгода после начавшейся блокады. Квартира, которую мы снимали, была без центрального отопления. Хозяева всегда пользовались масляными обогревателями, но из-за отсутствия электричества прогревали дом только газом — ставили кирпич на конфорку, и так он целый день постепенно отдавал тепло. Так и грелись — в марте и апреле же еще градусов 12-14 было», — делится петербурженка Екатерина.

Сегодня история украинской подлости повторяется, но только в сфере водообеспечения. Северо-Крымский канал перекрыт с 2014-го, однако и в этом случае в ближайшие годы проблема будет решена: сейчас власти Крыма и Севастополя реализуют комплекс мер по водоснабжению региона.

«Киев рассчитывал, что блэкаут приведет к коллапсу экономики и социальной сферы, а крымчане будут умолять украинских политиков возобновить подачу электричества на любых условиях. Но реальность, как всегда, разрушила киевские фантазии. Энергетическая блокада была прорвана в кратчайшие сроки, а пережитые испытания еще больше сплотили крымчан», — напомнил глава Крыма Сергей Аксенов «ВКонтакте».

Первые попытки крымско-татарских и украинских «активистов» устроить блокаду полуострова произошли еще в октябре 2015 года, но активные действия они предприняли месяц спустя — 20-22 ноября националисты взорвали опоры четырех ЛЭП. Причем из-за этого пострадал не только Крым, но и часть самой Украины. Позже президент Петр Порошенко запретил передвижение грузового автотранспорта через границу с Крымом, еще позже — поставку товаров в Крым и обратно. Следом за этим последовала глупая декоммунизация с переименование городов, сносом памятников и борьбой с русской литературой. Своими действиями Киев до сих пор показывает, что Крым сделал правильный выбор в 2014 году.