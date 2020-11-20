В Севастополь прибыл уникальный и единственный в мире «Поезд Победы»

В Севастополь всего на несколько дней прибыл «Поезд Победы» – уникальный передвижной музей, в котором отражена история нашей страны в период Великой Отечественной войны, а также предвоенного и послевоенного периодов. Выставку в вагонах поезда могут посетить лишь немногие студенты и школьники. На экскурсии побывал и корреспондент ФАН.

Проект «Поезд Победы» на сегодняшний день является единственной в мире передвижной инсталляцией, предлагающей посетителю не только ознакомиться с определенным эпизодом в отечественной истории, но полностью погрузится в атмосферу того периода. Эффект присутствия достигается за счет применения целой сети мониторов, оформленных под окна вагонов, информационных плакатов и даже импровизированных пробоин в корпусе поезда. Все это сопровождается рассказом аудио-гида, представленного в виде собирательного образа машинистки поезда Лидии.

Подвижной музей состоит из 12 экспозиций, посвященных различным аспектам военной жизни. В них вошли предвоенный период весны 1941 года, начальный период войны, военный госпиталь, бронепоезд и многое другое.

Над проектом трудились специалисты творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».