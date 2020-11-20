В парке «Патриот» ЮВО в Севастополе появится музей «Партизанская деревня»

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников предложил организовать на базе севастопольского военно-патриотического парка «Патриот» музей «Партизанская деревня». О создания музея корреспондент ФАН поговорил с директором парка «Патриот» ЮВО Анной Митиной.

«При всем многообразии военно-патриотических музеев в Севастополе и ЮВО, немногие из них рассказывают о быте и службе партизан, которые внесли значительный вклад в нашу Победу в Великой Отечественной войне», - говорит Анна Митина.

Идеологи создания музея отмечают важный исторический факт: на территории Севастополя в годы Великой Отечественной войны числилось 7 партизанских отрядов, 3 из которых находились в Алсу, в местечках Глубокий Яр и Слепая балка.

Уникальность проекта «Партизанской деревни» состоит в том, что на территории парка будет воссоздано реально существовавшее в годы ВОВ партизанское поселение, в котором состояли на довольствии и служили более 50 детей в возрасте 13-16 лет.

«Это была единственная в мире партизанская деревня, где жили, учились и служили дети. Теперь она будет воссоздана практически в точности и открыта для посещения жителей и гостей города», - говорит директор парка.

Анна Митина делится, что у молодежи есть живой интерес к истории партизанского движения в Севастополе, ребята проводят раскопки, изучают историю на том месте, где когда-то располагалась партизанская деревня. Создание музея такого рода станет востребованным местом для патриотического воспитания. Молодые люди смогут познакомиться с историями жизней своих сверстников во время ВОВ, смогут там обучаться стрельбе из пневматического оружия и даже участвовать в раскопках

Парк «Патриот» в Севастополе включает в себя несколько отдельных кластеров, в том числе: «Центральный», «Военно-тактический», «Флотский» и «Алсу». Теперь к ним добавится и «Партизанская деревня» - место под строительство которой еще выбирается.

«Партизанская деревня» в Севастополе разместится на территории одного из кластеров Парка культуры и отдыха «Патриот». Запланировано строительство тира, командирской землянки, столовой, хозяйственного склада, кухни, медпункта, кузни, спортивной площадки и жилых землянок. Уникальными станут постройки классов, ведь во время войны школьники - партизаны не только выполняли разведывательные задания, но и учились в школе», - рассказала Анна Митина.

Также в ближайшее время в Севастополе появится еще один объект - сторожевой корабль «Сметливый», переоборудованный в музей. Ранее подобных музеев в Севастополе не было. Ниже - фото того, как примерно будет выглядеть новый объект.