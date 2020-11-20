Из-за засухи в Крыму более 2000 человек получают воду только в цистернах

В селе Зеленогорское Белогорского района, где проживает около 2000 человек, возникла острая нехватка воды. Это связано, в первую очередь, с засухой, которая была по всему Крыму летом, и отсутствием осенних осадков, на которые возлагали большие надежды.

Ожидаемые дожди в октябре-ноябре так и не пошли, из-за чего вода перестала подаваться в краны, и местные власти вынуждены были перевести жителей на режим серьезной экономии. Четыре раза в неделю в поселок приезжают автоцистерны, которые из шлангов наполняют жителям принесенную ими тару. Автоцистерна привозит исключительно питьевую воду высокого качества, в среднем одна машина поставляет около 9,5 тонн воды.

Люди, которые работают по будням, с утра выставляют возле домов на улицах пустые емкости и забирают их наполненными лишь вечером, когда приходят домой. Сотрудники администрации и ГУП РК «Воды Крыма» входят в положение людей и заполняют их водой из цистерны сами. Большинство людей — пенсионеры, которые зачастую не могут унести более 10 литров за раз.

На одного человека в день полагается 54 литра, если брать сразу на неделю, получается более 350 литров. Но это относительно небольшое количество, хватает только на повседневные бытовые нужды. О том, чтобы полить огород или набирать ванны, вопрос даже не стоит. Стирать приходится или вручную, или самостоятельно наливать воду в машинку.

Самая большая надежда сейчас на осадки, но в Крыму они пока они не предвидятся, хотя температура уже упала до +2 градусов.

Жители поселка благодарны местной власти за то, что те смогли организовать подвоз воды в такое непростое для водообеспечения Крыма время, хотя и признают, что жизнь у них существенно изменилась за последние 2 месяца, когда подача воды в краны полностью прекратилась.