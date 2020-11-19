В Крыму объяснили, почему на новогодние мероприятия вводятся ограничения

Симферополь, 19 ноября. Ограничения на новогодние праздники в Крыму, связанные с пандемией COVID-19, вынужденная мера, призванная сохранить жизни и здоровье жителей, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

В Республике Крым не будут проводиться новогодние массовые гуляния из-за эпидемиологической ситуации в стране, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ограничения будут действовать с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

Согласно документу, запрещена организация и проведение новогодних культурно-массовых мероприятий, в том числе новогодних елок на территориях городских площадей, театров, цирков, ТРЦ и спорткомплексов. Также это относится к отелям, ресторанам, клубам, школам и детским садам. Кроме того, в эти даты запрещено проводить банкеты, свадьбы, концерты и другие мероприятия.

Исключение сделано только для новогодних утренников внутри детсадовских групп. С 20 декабря по 15 января в ночное время (с 22:00 до 08:00) будет запрещена работа развлекательных заведений, однако кафе и рестораны будут работать навынос.

Депутат Госдумы РФ и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал решение об ограничительных мерах в Крыму довольно поспешным. Он считает, что подобные ограничения необходимо вводить в регионе исходя из реальной эпидемиологической обстановки, а не копировать опыт Москвы, где многое закрыли.

«С точки зрения эпидемиологического процесса указ явно скороспелый, потому что ситуация меняется. Если бы я хотел придумать что-то, чтобы навредить экономике Крыма, то я бы, наверное, издал такой указ. Нужно применять меры исходя из эпидситуации, а не для того, чтобы скопировать, например, московскую ситуацию. В Москве свой процесс и он один из самых сложных в России сегодня. Это объясняется спецификой города. Зачем это все делается в Крыму, я не знаю. Отдавать под нож пусть небольшой, но все-таки бизнес, которым люди занимаются, это неправильно», — заявил Онищенко в эфире радио «Спутник в Крыму».

Заявление Онищенко прокомментировал сегодня министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. По его словам, Крым точно не поторопился с введением ограничений на новогодние праздники.

«Конечно, радостного в этом мало, однако речь идет о сохранении здоровья и наших граждан, и гостей. Все-таки согласитесь, что это не крайние меры, поскольку эти условия можно выполнить. Понятно, что это ведет к каким-то потерям и сложностям, но это все выполнимо», — отметил Волченко.

Он подчеркнул, что значительно хуже будет, если в Крыму ухудшится эпидемиологическая ситуация, поскольку тогда, скорее всего, будут еще более серьезные ограничения. При этом на полуострове очень важно сохранить открытым и работающим легальный бизнес, который соблюдает все требования Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической ситуацией.

По состояния на 19 ноября, с начала пандемии в Крыму зафиксировано 12 947 случаев заражением коронавирусом, скончались 226 человек — летальность составляет 1,75%. Полностью вылечили от вируса 8673 пациентов.