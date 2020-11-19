В Севастополе готовят к открытию корпус инфекционки для больных COVID-19

Севастополь, 19 ноября. Новый корпус севастопольской инфекционной больницы для больных коронавирусом откроется через две недели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«10 декабря будет открыт новый модуль инфекционки — работы идут по графику. Это еще 64 койки. В каждую палату будет заведен кислород для дополнительной третьей койки, которую можно при необходимости развернуть», — сообщил Развожаев.

Открытие нового корпуса поможет преодолеть появившийся на горизонте дефицит коек для больных коронавирусом. Сейчас в Севастополе мест осталось всего 35. Развожаев подчеркнул, что в городе развернуто даже больше коек, чем потребовал Минздрав, но из-за высокой заболеваемости коронавирусом их может не хватить.

Поэтому новый корпус инфекционной больницы был воздвигнут в рекордно короткие сроки: старт строительства был дан 7 октября. На работы потрачено более 5,5 млн рублей из государственного бюджета. За завершением строительства можно наблюдать онлайн.

Развожаев также сообщил, что переформатировать новые больницы под коронавирусные не планируется. Также в ближайшее время на территории инфекционной больницы появится модульный корпус для еще одной ПЦР-лаборатории. Под нее уже залит фундамент, завезено оборудование. На базе лаборатории планируется делать 4-4,5 тысячи тестов в сутки.