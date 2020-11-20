В Крыму подсчитали, какие могут быть убытки из-за запрета корпоративов

В Крыму введен запрет на проведение новогодних корпоративов. Соответствующие поправки уже внесены в указ главы Республики о введении режима повышенной готовности. Властям приходится идти на непопулярные меры, чтобы сдержать рост заболеваемости, а предпринимателям пока остается считать, насколько сильно новые правила ударят по занятым в соответствующей индустрии и узнавать, будет ли им оказана поддержка. Все подробности выяснял ФАН.

Документ, опубликованный на официальном сайте крымского правительства, вводит ограничения на проведение праздничных массовых мероприятий с 20 декабря по 15 января. Учреждения общепита в этот период не будут работать с 22:00 до 8:00. При этом торговля на вынос не запрещена.

Кто за, кто - против?

В обществе резонансная новость вызвала как одобрение, так и порицание. По мнению крымчан, подобные ограничения помогут региону преодолеть пандемию. И ради снижения темпов роста числа зараженных большинство местных жителей готовы отказаться от похода в ресторан.

Но если для одних граждан это просто отмена праздничных посиделок в кругу коллег и друзей, то для занятых в сфере развлечений предпринимателей – это финансовый крах и потеря дохода. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН высказал депутат Государственной думы от Крыма Павел Шперов. Он считает, что делать какие-либо прогнозы совершенно бесполезно. Павел Шперов считает, что глава Крыма принимает те или иные решения, именно исходя из данных Роспотребнадзора в Крыму.

«Решения, которые не только не помогут сдержать рост заболеваемости, но и нанесут серьезный удар по экономике полуострова, по самому уязвимому сектору предпринимательства – малому бизнесу в сфере услуг. Для многих субъектов бизнеса это будет удар. И это не только отели и рестораны. Это еще и огромное количество индивидуальных предпринимателей – музыкантов, артистов, фотографов, видеографов, парикмахеров и других представителей смежных направлений», — считает Шперов.

С парламентарием соглашается индивидуальный предприниматель Иван Тихоненко. Много лет он работает ведущим свадебных торжеств, корпоративов и банкетов по всему Крыму.

«В этом году после карантина свадебный сезон не дал нормальной материальной почвы под ногами не только свадебным специалистам, но и сфере общепита. Новогодние корпоративы для нас - это та финансовая подушка, за счет которой мы можем существовать в межсезонье, платить налоги, аренду, заработную плату наемным работникам. На новогодние праздники я и мои коллеги возлагали огромные надежды. В прошлом году за период с 20 декабря по 15 января за счет корпоративов удалось заработать порядка 200 тысяч рублей. Как выкручиваться в этом сезоне - ищем способы!» — поделился предприниматель.

Как дела у Севастополя?

В Севастополе запрет на работу кафе и ресторанов после 22:00 уже и так действует. В городе тоже подчеркивают, что из-за ограничений несут убытки. Причем, если летом кафе и рестораны заполняются независимо от дня недели и времени суток, то в межсезонье самые востребованные дни — это пятница и суббота — и только эти два дня могут вытянуть доход из минуса. Но ограниченная работа до 22 часов и этого не позволит сделать.

Весной местные рестораторы обращались к помощи властей (в тот период доходы многих заведений упали ниже некуда, иногда более чем на 50%), и тогда они получили доступ к льготным кредитам, им были предоставлены некоторые выплаты и т. д.

Сегодня же они снова в такой ситуации и на днях встретились с губернатором города Михаилом Развожаевым. Они заявили, что ограничения работы заведений в вечернее и ночное время суток не уменьшат социальные контакты между людьми, и те после 22:00 выйдут из кафе и пойдут гулять вместе куда-то еще.

«Рестораторы попросили отменить ограничения по работе в ночные часы. Честно сказал: пока на это пойти не могу... При этом ограничительные меры - это проблема не только для бизнеса, но и для бюджета Севастополя, ведь город теряет налоги. Так что я, как губернатор, больше кого-либо заинтересован, чтобы бизнес как можно быстрее начал жить в доковидном режиме», — сказал глава города.

Развожаев поручил оперативно проработать вопрос поддержки владельцев помещений, чтобы они в ответ дали отсрочку или снизили существенно арендную плату для владельцев ресторанов. Прорабатывается вопрос выплаты МРОТ за сохраненные рабочие места.

Чем помогут власти?

Мозговым штурмом заняты и на более крупных предприятиях. О том, как восприняли новость отельеры и рестораторы, рассказал Председатель правления Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя Александр Чернов.

«Телефон в нашей ассоциации вчера просто не умолкал. Крупные отели и рестораны настроены очень решительно, руки опускать не намерены, ищут возможности для проведения банкетов. В данный момент активно начались переносы корпоративов на более ранние сроки. А некоторые компании уже планируют проведение своих праздников прямо в офисах. Соответствующим образом вся ивент-индустрия переделывает свои программы под офисный вариант. И рестораны также продумывают возможности выносных банкетов, кейтеринга и так далее. Это, конечно, даст определенный эффект. Ведь ресторанами премиум класса уже сделаны заказы на эксклюзивные продукты, внесены предоплаты. Эти процессы уже нельзя обернуть вспять», - отметил Чернов.

О том, планируются ли какие-либо меры поддержки для малого и среднего бизнеса в связи с введением новых ограничений на региональном уровне, ФАН рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Светлана Лужецкая.

«Подобные ограничения введены практически во всех субъектах федерации. И обусловлены они высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму. Конечно, любые ограничительные меры отрицательно сказываются не только на каком-то отдельном сегменте бизнеса, но и на деловой активности и экономике региона в целом», — сказала Лужецкая.

По ее словам, для урегулирования возникших у представителей бизнеса вопросов по работе в период новогодних праздников, 19 ноября по инициативе Минкурортов и туризма Крыма было проведено рабочее совещание, в рамках которого обсудили новые условия с учетом введенных ограничений. И в понедельник от представителей бизнеса будут представлены предложения для выработки согласованной позиции.

«Что касается региональных мер поддержки, то этот вопрос находится на стадии обсуждения, в том числе с Министерством экономического развития. В любом случае я уверена, что глобального кризиса крымским предпринимателям удастся избежать. И произойдет это во многом благодаря эффективному взаимодействию власти, бизнеса, общественных объединений, надзорных органов, которое у нас в Крыму находится на должном уровне», — резюмировала бизнес-омбудсмен.

Ищут способы помочь предпринимателям и в российском парламенте – буквально сегодня депутаты Госдумы Сергей Неверов и Александр Хинштейн, член Совета Федерации Александр Турчак внесли законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для пострадавших от пандемии бизнеса и пенсионеров.

В пояснительной записке к нормативному акту говорится, что сохраняющаяся сложная эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции объективно требует продления мер по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса, сохраняющих финансовую нестабильность. По их мнению, реализация предлагаемых мер позволит сохранить защиту граждан и организаций, пострадавших от последствий пандемии и минимизировать ее негативные последствия.