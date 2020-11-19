Новая Академия футбола в Евпатории дала резкий толчок развитию спорта Крыма

Академия футбола Крыма, которая открылась в сентябре в Евпатории, за несколько месяцев стала самым популярным спортивным объектом Республики. Здесь проходят матчи крымских чемпионатов детских и подростковых лиг, сюда приходят болельщики, и самое главное – здесь абсолютно бесплатно занимаются полторы сотни юных футболистов.

Спортсмены живут в двух и трехместных номерах. Для футболистов разных возрастов, а это 25 человек, свой этаж. Здесь же проходит часть обучения, классы для занятий оборудованы по последнему слову техники. В местной столовой воспитанники академии завтракают, обедают и ужинают. Вредной пищи здесь не найдешь – меню составляют спортивные диетологи.

Платить за все это родителям футболистов не приходится. Курирует академию министерство спорта Республики Крым. Проживание, питание, тренировки и поездки – все оплачивается ведомством.

Новая задача Академии футбола Крыма – увеличить количество своих воспитанников до 200. Для привлечения новых талантов объявили два набора. Просмотр мальчиков 2010 года и, впервые в Крыму, просмотр девочек – футболисток. Новость о наборе вызвала небывалый ажиотаж. Оказалось, что на полуострове в футбол играют не только мужчины.