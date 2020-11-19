Никаких корпоративов на юге: Крым и Кубань отменяют все новогодние гуляния

Вслед за столицей Крым и Кубань отменили все новогодние праздничные мероприятия, запланированные ранее. Ограничения объявлены из-за роста показателей по короновирусу и в целях недопущения вспышки заболевания. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал соответствующий Указ 18 ноября.

Так, отменены все праздничные мероприятия в период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Ограничения касаются ресторанов, баров, караоке-клубов и других ночных развлекательных заведений в ночное время — запрещена работа с 22:00 до 08:00. Кроме того, запрет распространяется на любые массовые мероприятия в дневные часы — свадьбы, банкеты, концерты и много другое.

Аналогичные запреты введены в Краснодарском крае постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на основе требований главного санитарного врача региона. Нарушителям режима в Краснодарском крае грозят штрафы свыше 1 млн рублей.

В регионах предприятиям общепита разрешена торговля на вынос и с курьерской доставкой. Огорчает запрет проведения «Новогодних елок» даже на общественных городских площадях. В период праздничных каникул не будут работать детские развлекательные центры.

Что касается цирка и театров Крыма, то возможна работа лишь при продаже не более 30% билетов, чтобы граждане могли соблюдать безопасную социальную дистанцию. Сохраняется также требование в отношении индивидуальных средств защиты. По мнению ответственных сотрудников Роспотребнадзора, такие меры могут сдержать распространение вируса и сохранить здоровье граждан.

Такие ограничительные меры не лучшим образом сказываются на работе туристической отрасли и предприятий общепита, а также работников той части сферы обслуживания населения, которая обеспечивает зрелищные и увеселительные потребности людей. ФАН поинтересовался, как далее будет работать туристическая сфера, поговорив с руководителем пресс-службы московского туроператора «Интурист» Дарьей Домостроевой.

«Конечно, те, кто уже приобрел туры, почти наверняка, ими воспользуются. По крайней мере, большого процента отказов мы не прогнозируем. А вот с новыми продажами, скорее всего, будет сложнее и спрос упадет», — считает представитель туротрасли.

Сотрудники заведений, попавших под новые ограничительные меры, огорчены прогнозируемыми потерями доходов. Республика Крым как ориентированно курортный регион имеет соответствующую инфраструктуру. Основной доход республике приносят сезоны летних и зимних отпусков.

В интервью корреспонденту ФАН менеджер симферопольского заведения Level Мария рассказала о неизбежном снижении доходов из-за сокращения времени работы ресторана, а соответственно, и уменьшении доходов сотрудников. В преддверии длинных праздничных выходных это не самая лучшая новость, считает Мария.

«Ограничительные меры негативно сказываются на предприятиях общепита. Будь то ресторан или обычное кафе. Праздничные мероприятия в любом случае будут проходить, но они будут проходить дома или на даче. Люди все равно будут праздновать. Сокращение доходов неизбежно. За счет доставки заказов или торговли на вынос сложно окупить затраты на содержание персонала и технологические расходы», — высказала свои опасения менеджер одного из крупных ресторанов Симферополя.

В то же время Мария согласилась, что в период всеобщих выходных и праздников необходимо принимать меры для предотвращения вспышек опасного заболевания. В свою очередь министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко призвал представителей туристической отрасли, а также, сфер общепита, культуры и развлечений отнестись с пониманием к принятым мерам.

«Решение об ограничениях в работе на новогодние праздники принято заблаговременно. У отрасли будет более месяца для того, чтобы подготовиться к изменениям в работе и этого более чем достаточно. Главное сегодня — это безопасность жителей и гостей Крыма, и это необходимая мера для недопущения вспышек очагов коронавирусной инфекции в регионе», — сказал министр.

На сегодня в Крыму функционирует 367 средств размещения, из них 71 санаторий.

По словам Вадима Волченко, в этом году туристическая и санаторно-курортная отрасль Крыма прошла пиковые нагрузки, которые не видела с постсоветских времен и не допустила серьезных срывов в работе и вспышек заболевания в объектах размещения, еще раз подтвердив высокий профессионализм работников турсферы.

Мы также надеемся, что все ограничения носят временный характер и наступающий год станет более благополучным.