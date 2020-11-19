В малоизведанной пещере в Крыму спелеологи нашли особенный и древний коралл



Севастополь, 19 ноября. Ассоциация спелеологов Севастополя открыла новые полости в пещере Желтая, что неподалеку от известного водопада Серебряные струи.

Впервые пещера была открыта в 1958 году спелеологом В. Седовым. Из входа в пещеру вытекает источник, образующий живописные отложения известковых туфов. Щель, из которой вытекает источник, настолько мала, что, кажется, протиснуться в нее просто невозможно. Тем не менее, краевед Седов ухитрился проникнуть внутрь и обнаружил просторную карстовую полость. В привходовой ее части плескалось подземное озеро, за ним находился водопад, а еще дальше — обвальная галерея с натеками. Известная суммарная длина пещеры 212 метров.

«Тогда исследователь наткнулся на непреодолимые навалы, и дальше исследования не проводились. Тогда в Крыму еще было очень много неизвестных пещер, и Седову было чем заняться. Сейчас неисследованных мест на земле нет, остались они только под землей. И мы при помощи молотков и зубила разобрали этот завал. Мы понимали, что там, за ним, есть продолжение. Мы заметили, что в пещере есть достаточно хорошее движение воздуха», — рассказал ФАН глава Севастопольской ассоциации спелеологов Алексей Акимов.

В ноябре этого года Алексей и его коллеги расчистили галерею. В результате им удалось попасть внутрь и увидеть новые, еще не изученные части пещеры Желтая.

«Первое что чувствуешь, когда удается протиснуться внутрь еще неизвестного пространства, это небывалый азарт. Ну и восторг, конечно, когда понимаешь, что ты не уткнулся в тупик, а подземный коридор продолжается далеко вглубь, — продолжил Алексей Акимов. — Перспективы у этой полости просто огромные, об этом говорят признаки, которые мы видим на поверхности: огромное количество туфа и в том числе водопад Серебряные Струи и каскады, площадки из него на всем протяжении до реки Коккозка, постоянный водоток, мощная тяга воздуха, сопоставимая с Кавказскими пещерами».

Примечательно, что в пещере встречаются палеонтологические находки. К примеру, в новых ходах пещеры спелеологи обнаружили особый коралл — ему около 150 млн лет. Его решено было передать его в Палеонтологический музей в Ялте, где будет продолжено его изучение. В результате только двух спелеологических выходов в пещеру исследователи добавили к ее известной длине более сотни метров. Теперь новые полости тщательно сфотографируют и внесут новые данные во всероссийский реестр.

Но в пещере Желтая все еще остаются неизведанные места. Сейчас спелеологи вышли к новому завалу, в котором нужно найти правильный путь к следующим галереям в этой уникальной пещере.