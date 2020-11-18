Аксенов заявил о невосполнимой утрате для Крыма на похоронах Григория Иоффе

В Симферополе у стен Госсовета Республики Крым прошла церемония прощания с председателем Общественной палаты Крыма Григорием Адольфовичем Иоффе. На церемонии присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, представители Общественной палаты РК, Совета министров, депутаты, государственные и общественные деятели, а также жители Симферополя.

Было сказано много теплых слов в память о покойном. Сергей Аксенов в прощальной речи отметил невосполнимость утраты для Общественной палаты и общественного движения, и конечно, родных и близких.

«То, что сделал Григорий Адольфович для развития журналистики и развития общественного института на территории Республики Крым, трудно переоценить», - сказал глава Крыма, высказав слова соболезнования в связи с кончиной Григория Иоффе его родным и близким.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов особо отметил многолетнее плодотворное участие Григория Адольфовича в государственной и общественной жизни республики: с советских времен и до последних дней. Его активную позицию в вопросе вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

«Сегодня тяжелый день в истории Крыма, в истории Государственного Совета, в истории Общественного Совета и всех неравнодушных людей".

Также все присутствующие отмечали высокие профессиональные качества Григория Адольфовича как журналиста. Прощальные слова с глубоким чувством сожаления говорили сегодня заместитель Председателя Общественной палаты Крыма Ефим Зисьевич Фикс и другие государственные и общественные деятели.

Редакция ФАН также выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. В истории Крыма Григорий Иоффе навсегда останется яркой личностью, посвятившей свою жизнь развитию и процветанию республики.