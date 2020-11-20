ФАН выяснил, как работают детские дома в Крыму в условиях новых ограничений

Эта неделя в Крыму началась продлением изоляции в детских домах, интернатах, а также медучреждениях с постоянным пребыванием там людей. Причина все та же – распространение Covid-19. При этом сотрудники детских домов и интернатов теперь будут работать в смене по 14 дней.

Тем не менее, ограничения коснулись только части заведений. В Министерстве образования ФАН сообщили, что для посещения в Крыму закрыты лишь два учреждения. Это дом-интернат в Белогорске и «Елочка» в Симферополе, где живут дети с непростой судьбой и серьезными заболеваниями.

«Знакомство с детьми осуществлялось и продолжится с учетом мер безопасности, со справкой об отрицательном тесте на Covid-19. По поводу «Елочки» ничего не могу вам ответить, потому что это не наше учреждение», — говорит Роза Сулина, заведующая отделом опеки и попечительства Министерства образования Республики Крым.

В крымской организации «Жизнь в твоих руках» считают Covid-19 всего лишь предлогом для ухода от ответственности и затягиванием, но ведь дети хотя обрести семью, а коронавирус и так осложняет не простой процесс усыновления.

«У нас тысячи сирот находятся в интернатах и мечтают о семье. В то же самое время, сотни приемных родителей с собранным пакетом документов ждут снятия карантина с учреждений, подобных «Елочке», — говорит Екатерина Горелкина, председатель правления КРОО «Жизнь в твоих руках».

Однако, по словам одних из кандидатов в родители, в «Елочку» их недавно пустили и даже показали ребенка через стекло изолятора.

«Директор нас встретил лично, проводил. Дети здесь тяжелые, с инвалидностью, поэтому руководитель и пошел навстречу», — предполагают они.

В Феодосийском межрегиональном социально-реабилитационном центре сообщили, что у них посещения разрешены, конечно, в маске и с медсправкой. Со дня на день у них планируется передача девочки под опеку. Будущая мама посещала ее, ограничений в визитах не было, говорят в администрации учреждения.

По данным организации «Жизнь в твоих руках», в сентябре 2020 года в интернатах и детских домах республики обучаются 2689 детей, из них 155 сирот. Очередь из опекунов составляет 46 человек, усыновить ребенка хотят 89 родителей.

«Считаю, что интернатные учреждения ведут борьбу за свое выживание, за сохранение рабочих мест, – говорит Екатерина Горелкина. – Иначе как объяснить то, что при стольких желающих взять ребенка в семью, большая часть сирот продолжает жить в детских домах и интернатах?»

ФАН обратился к министру образования, науки и молодежи Республики Крым Валентине Лаврик с просьбой прокомментировать ситуацию. Она объяснила большие очереди весенним карантином.

«Желающих создать приемную семью сегодня очень много. Сыграли большую роль два месяца изоляции, когда все учреждения были закрыты и мы не могли работать с людьми в привычном режиме», — заявила она.

Вот уже несколько лет Екатерина Горелкина ратует за открытие школ приемных родителей в Крыму. Сегодня действует только одна такая школа — в Крымском республиканском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи. Чтобы пройти здесь двухнедельные курсы, люди выстаивают очередь по 8 месяцев, из-за чего детям приходится дольше ждать семью.

«Если в Министерстве образования говорят о том, что все дети должны быть в семьях, то надо наладить и упростить процесс приема всех документов. В том числе, и прохождение этих курсов. А люди больше, чем по полгода ждут, пока их включат в какую-то группу», — подчеркивает Горелкина.

По ее словам, она уже обращалась в Минобразования, беседовала с руководителем центра, где работает Школа приемных родителей. Пока что ей лишь предложили снять помещение, получить образовательную лицензию и организовать курсы самостоятельно.

«В каждой нашей группе около 40 человек, а по рекомендациям должно быть не больше 15, — объясняет начальник отдела методического обеспечения соцобслуживания КРЦСССДМ Елена Цвяткова. — Люди, которые торопятся, вполне могут пройти обучение дистанционно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. У нас не то учреждение, которое тормозит создание приемной семьи. Мы – всего лишь один из вариантов, имеющихся в РФ».

В Министерстве образования ФАН сообщили, что проблема решается, специалисты разослали по муниципалитетам письма с рекомендациями по организации школ.

«Пока мы исходим из того, какой у нас кадровый потенциал и какие возможности», — сказала Валентина Лаврик.

Отметим, на сегодняшний день в Крыму действуют порядка 20 детских домов и интернатов, где находятся дети, которые ждут свою семью.