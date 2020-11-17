В Крыму раскрыли, как два года вели операцию по спасению белоголового сипа



Белоголового сипа, которого неравнодушные люди спасли в Архангельске, привезли и выпустили на волю в Крыму. История его спасения тянется с 2018 года, корреспондент ФАН узнавал все детали этой «спецоперации».

В 2018 году жители поморской деревни Патракеевка обнаружили большую птицу, которая лежала на крыше автомобиля и почти не могла шевелиться.

«Я помню, как он бедолага сидел, голову повесил, а над ним чайки кружились, кричали, пытались атаковать. А мы отгоняли чаек... Я тогда очень удивлена была, когда увидела такого огромного «орла», — поделились впечатлениями от встречи с птицей жители деревни.

Люди привезли сипа в городской центр помощи дикой фауне. Там птицу приняли и начали долгое и дорогое лечение, дали «потеряшке» и имя – Арли.

«Сип мигрировал больным, у него была синегнойная палочка. Он уже плохо соображал, поэтому и залетел так далеко на север. Потерял координацию — «навигатор» сломался. К нам Арли попал уже в критическом состоянии. Он ни на что не реагировал, лежал на руках, словно тряпочка», — рассказала ФАН руководитель центра Елена Фокина.

Больше года Арли жил в вольере центра, шкодничал, ломал насест, и много ел. Однако в этом году его стали готовить к переезду, чтобы вернуть в привычную среду обитания.

«Эти краснокнижные птицы обитают в Крыму и на Кавказе. В ноябре было принято решение перевозить. Здание приюта, в которой жил Арли и другие животные, положено под снос, а в новом здании для него еще не было ничего готово, поэтому вывезти птицу было необходимо в самые короткие сроки, — продолжила рассказ Елена Фокина. — Мы очень долго вели переговоры по поводу его отправки самолетом, и для нас даже авиакомпания была готова изменить собственные правила по перевозке диких животных, однако ветсвидетельство, выданное на его перевозку, не годилось для путешествия небом».

Зооспасатели приняли решение везти Арли в Крым на машине. Только на бензин потратили более 30 тысяч рублей. В сборе приняли участие более 100 человек. Путь из Архангельска в Крым занял почти неделю.

Как только дверь в переноску открыли, Арли мгновенно вылетел на свободу, ни секунды не сомневаясь. На его лапе теперь будет кольцо, которое носит все данные о птице.

В Крыму выпустить птицу на волю помогали сотрудники Минприроды Крыма совместно с представителями Национального парка «Крымский».