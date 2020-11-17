В Крыму начали стерилизовать книги, ФАН публикует видео

Симферополь, 17 ноября. В Симферополе появились первые и пока единственные в Крыму стерилизаторы книг. Их приобрели для Республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко, и теперь каждая вернувшаяся от читателя книга проходит очистку, которая занимает от 30 до 60 секунд. Раньше их отправляли на пятидневную изоляцию.

Открывшись в мае после карантина, в библиотеке им. Франко столкнулись с возросшим числом посетителей и сложностями, вызванными со временной изоляцией книг. По требованиям Роспотребнадзора каждое вернувшееся в отдел абонемента издание должно было отлежаться пять дней.

«Через неделю работы у нас скопилось огромное количество сданных книг, и каждый день их становилось все больше. Потребовалось множество пакетов, коробок, и места для хранения сданной литературы. Поэтому было принято решение найти стерилизаторы для книг», — сообщила корреспонденту ФАН Татьяна Пужановская, заместитель директора Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко.

В Министерстве культуры Республики Крым библиотекарей поддержали, однако на покупку обеззараживающего оборудования к тому времени образовалась большая очередь – в дезинфекции документов нынче нуждаются и в приемных, и в архивах, и в бухгалтериях. Стерилизаторы российского производства поступили в библиотеку только 12 ноября. Стоимость каждого — 51 тысяча рублей.

Теперь в библиотеке есть два бокса, в каждом из которых обеззараживают 300 книг в день, 5-6 за один раз. Стерилизатор очищает их от вредоносных бактерий и пыли с помощью ультрафиолетовых ламп и воздушных фильтров. Механизм убивает вирусы и бактерии, повреждая их ДНК и РНК. Также уничтожаются и коронавирусы, устойчивые к другим средствам стерилизационной обработки. В библиотеке с корреспондентом ФАН поделились видео о том, как происходит процесс стерилизации литературы.

Библиотека им. Франко – это крупнейшее книгохранилище Крыма. Его документальный фонд составляет около 1 миллиона изданий. Услугами отраслевых и специализированных отделов пользуются научные работники, преподаватели, предприниматели и студенты.

В республиканской библиотеке сообщают, что пока двух стерилизаторов учреждению достаточно, но в дальнейшем они планируют покупку еще нескольких боксов.