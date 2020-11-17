Эвелина Бледанс в интервью ФАН рассказала об энергетике Крыма и личной жизни

Популярная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс провела недельный отпуск в Крыму. Уже во вторник она возвращается в Петербург, где сыграет в спектакле.

Она жила на вилле у моря на ЮБК и в один из дней смогла пообщаться с корреспондентом Федерального агентства новостей. Несмотря на ноябрьскую пасмурную погоду и редкое солнце, актриса счастлива – она набирается сил в родном Крыму – каждый день наедине с природой, под шум моря и крики чаек.

В разговоре с ФАН Бледанс рассказала о своей юношеской жизни в Ялте, переезде после школы в Ленинград, карьере, воспитании «солнечного» сына Семена и своем новом избраннике.

Детство в Ялте и воспитание сыновей в «Артеке»

«В Ялте я прожила до 17 лет, после чего уехала в Ленинград, и у меня был довольно большой перерыв, когда я не посещала Крым, однако в последнее время, примерно 7 лет, я активно сюда приезжаю», — рассказывает актриса.

Эвелина Бледанс все эти годы привозит сына Семена в международный детский лагерь «Артек». Здесь же часто проводил лето и ее старший сын Николай.

«Семену уже почти 9 лет. Я стала привозить его сюда, мы жили прямо на территории «Артека» и я поняла, что мне безумно комфортно здесь – это родина, корни, оно все мне близко, но и Семен получает здесь огромное удовольствие», – говорит Бледанс.

Старший сын артистки Николай тоже часто был в детском центре. В основном с бабушкой и дедушкой, так как его мама большую часть времени проводила на съемках. Причем приезжал не только летом, но и в учебные месяцы и ходил на уроки в «Артеке»:

«У меня тогда в первую очередь была работа и карьера… Он у меня, по сути, вырос в Крыму, хотя и родился в Одессе».

Крым – место силы

Для Эвелины Бледанс Крым – это родное местно, это здоровье и сильная энергетика.

«Сейчас нахожусь в Крыму. Я после пневмонии, и вижу, как с каждым днем становлюсь здоровее, с каждым днем ко мне возвращаются силы, я начинаю легче дышать. Я много двигаюсь и много дышу морем, и хоть нахожусь сейчас в Крыму в несезон, все равно уже несколько раз купалась. Вода очень приятная. Так, как заряжает энергией море, не заряжает ничто».

По словам актрисы, именно благодаря крымскому климату и крымской природе и она, и ее дети выросли здоровыми.

«Когда я училась уже в Ленинграде и приходила к зубному врачу, мне сразу говорили: «Эта девочка не из Ленинграда, у нее хорошие зубы и здесь нечего лечить», — вспоминает случай из жизни Бледанс.

Всю эту неделю актриса восстанавливала свои легкие – благодаря чистому крымскому воздуху здесь есть возможность лечить всех, кто имеет проблемы с дыханием.

«Крым – это действительно всесоюзная здравница. Я раньше не понимала этих слов, но теперь осознала, что в любом месте, где бы ты ни находился в Крыму, ты просто оздоравливаешься. И конечно, ЮБК и мой родной город Ялта – это самые мои любимые места, самые родные».

О пандемии

В этом году пандемия коронавируса принесла много проблем и бед многим людям. Как вспоминает Бледанс, они с сыном Семеном в каникулы решили путешествовать не по стандартным маршрутам в Крыму, где было много туристов. Это было своеобразное детское православное путешествие вперемешку с развлечениями.

«Мы посещали монастыри, готовились к исповеди и причастию. Это было замечательное таинство: в раннее утро, когда мы отправились, еще не рассвело, мы пошли на причастие. Также ночевали в монастыре. Мы посетили много святых мест – в Евпатории, и с владыкой встречались, в Алуште были», — рассказала Бледанс об отдыхе вместе с сыном.

Но вместе с этим они посещали сыроварни, где сами делали сыр, были на фабрике мороженого и участвовали в приготовлении любимого всеми лакомства. В Евпатории плавали с дельфинами – мальчику периодически нужно проходить дельфинотерапию и ему это очень нравится. Кроме того, он очень любит парк львов «Тайган». Кроме того, они пожили дикарями в поселке Морское (под Судаком).

«Там целый палаточный городок, где мы 3-4 дня жили дикарями без связи, без Интернета, в палатках прямо у моря – просыпались, погружались с утра в кристально чистое море. Таким образом, мы посмотрели другой Крым», — вспоминает Бледанс.

Говорит, что уже накупили фонарики на лоб, чтобы спокойно передвигаться по пляжу по вечерам.

«Сёма очень довольный, дома с этим фонариком ходит, тренируется. Хотим повторить это путешествие с палатками… И вот в таком формате необычного путешествия провели отпуск вместе с Семеном. Это было очень интересно, такое автопутешествие. Мы путешествовали с нашим другом – батюшкой Сашей. Где хотели, останавливались на пикники».

Кстати, батюшкой Сашей звезды российского шоубиза называют крымского протодьякона Александра Диканя, который служит в Свято-Никольском храме Симферополя. Он довольно современный священник, который поддерживает хорошие отношения с популярными артистами.

Самоизоляция, пришедшая с пандемией, наконец дала некоторым людям возможность побыть с семьей. Все 3 месяца люди могли провести рядом родными и не засиживаться круглыми сутками на работе, не ездить на гастроли или пропадать ночами на сменах. И этому Бледанс благодарна.

Восторг от крымских продуктов

Эвелина Бледанс поделилась также и тем, какими крымскими продуктами она балует себя на отдыхе. В один из вечеров у нее был гастрономический ужин, приготовленный шеф-поваром отеля из местных морепродуктов и овощей.

«У нас был ужин из крымских морепродуктов. Я сейчас вообще 2 раза в день ем крымских устриц. У меня такого вообще никогда не было, ведь устрицы считаются деликатесом, «буржуйской едой». Но вот в отдых прекрасно подходят. Это крымские устрицы, не французские, не привезенные. Выращенные здесь, они не очень-то и дорогие. Мне показалось, что это прямо продукт мой – из моря – я его в сыром виде съедаю», – рассказывает Бледанс.

Актриса говорит, что чувствует, будто ее организм подсказывает, что ему сейчас требуется белок – не хватает именно устриц или чего-то подобного.

А шеф-повар постарался удивить гостью отеля: он сделал к устрице необычный соус из фейхоа, подавал в красивом блюдце во льду, с красивым цветком и веточкой местного можжевельника, который нужно было потереть пальцами после съедения устрицы и почувствовать особый аромат, чтобы создать невероятное послевкусием. Фотографиями ужина актриса поделилась с ФАН.

Кроме того, актриса рассказала, что очень любит ялтинский лук и бахчисарайские персики.

«Я обожаю этот лук, для меня это самое вкусное, самое приятное здесь в Крыму. Хотя ,что тут говорить, и персики и другие фрукты здесь прекрасны», — подытожила она.

О «том самом»

Сегодня на жизненном пути Эвелены Бледанс встретился человек, с которым она чувствует себя комфортно и признается, что он «тот самый». Еще в конце лета телеведущая говорила, что давно и взаимно влюблена. Она держала отношения в тайне и просто наслаждалась женским счастьем, не желая рассказывать об этом другим. В отношениях актриса уже несколько лет. ФАН поинтересовался, какими же качествами должен обладать мужчина, чтобы завоевать сердце актрисы.

«Всегда трудно вычленить какие-то отдельные качества. Это всегда должен быть свой человек. Мы всегда находим людей по духу. И мне очень важно, чтобы у людей совпадало чувство юмора. Очень важно, чтобы могли смеяться и переживать одни вещи, и, конечно, каждая женщина хочет чувствовать заботу», — говорит Бледанс.

Кроме того, по словам телеведущей, не стоит оценивать человека только по тому, что он дарит подарки, возит на отдых и водит в рестораны. Это не то.

«Иногда ножки, укрытые пледом, или вовремя поданная чашка травяного чая — это намного ценнее, чем подаренная поездка на отдых. Женщина должна чувствовать, что она защищена, каждый человек должен чувствовать себя защищенным. Поэтому вместе с этим нужно искать и привлекать всячески в свою жизнь людей, которых вы тоже могли мы бы защищать. То есть и отдавать, и получать. Это очень важно», — подчеркивает актриса.

Любовь, по словам Эвелины Бледанс, состоит из таких вещей как взаимоподдержка, взаимоотдых, взаимонаслаждение и все другое, что делает совместное общество комфортным.

«Пандемия стала ясной проверкой на чувства людей, с которыми мы находимся рядом. Потому что в обычное время мы заняты многими делами – то гастроли, то заботы, дела и съемки, не видимся неделями. А в пандемию – три месяца никуда. Это действительно проверка, мы эту проверку прошли и замечательно пережили», — подчеркнула Бледанс.

Говоря о том, в какой сфере работает ее половина, Эвелина Бледанс отметила, что он занимается развитием своего дела.

«У него свой бизнес, связанный с культурой, но... не Киркоров», — пошутила актриса.

Отметим, корреспонденты ФАН часто общаются с представителями российского шоу-бизнеса, однако недавний разговор с женой Влада Сташевского весьма удивил. Она запросила минимум 300 тысяч рублей за интервью с певцом.