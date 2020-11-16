В Севастополе приостановили вакцинацию от гриппа 

Севастополь, 16 ноября. В Севастополе закончилась вакцина от гриппа для взрослых из-за высокого спроса к вакцинации среди населения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе традиционного прямого эфира.

По словам градоначальника, прививки против гриппа должны поставить более 274,3 тыс. человек, в том числе 66,2 тыс. детей. На данный момент план выполнен менее чем на 60%.

Однако вакцинация детей проходит не так активно. Развожаев подчеркнул, что часто родители пишут информированный отказ от вакцинации ребенка. Он связал это с тем, что люди мало знают о безопасности прививки и ее необходимости в разгар неблагополучной эпидемиологической ситуации в городе.

Поставка новой партии вакцины ожидается на этой неделе, после этого прививочные пункты на площади Нахимова и у крупных торговых центров заработают вновь. Всего должны дополнительно поступить более 40 тыс. доз. Детская вакцина не заканчивалась, и привить ребенка от гриппа в Севастополе можно уже завтра.