В Симферополе отметили столетие со дня Русского исхода. ФАН-ТВ

В Симферополе отметили столетие со дня Русского исхода – эвакуации армии Врангеля с крымского полуострова, получившей впоследствии название Русский исход.

Мероприятие, ознаменовавшее собой поражение Белого движениях и конец горячей фазы Гражданской войны в России, состоялось на мемориальном военном кладбище воинов, павших в годы Крымской войны. После церемонии возложения цветов к мемориалу павшим воинам состоялся импровизированный флешмоб под название «Русские вернулись».

Во время Русского исхода 14 ноября 1920 года Крым покинуло более 135 тысяч человек, из которых 50 тысяч военных и порядка 6 тысяч раненых. Эвакуация проходила на 126 судах при поддержке французского правительства.

Ранее ФАН рассказывал об истории этого события и воспоминаниях переживших эвакуацию русских граждан.