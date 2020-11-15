Бледанс рассказала, как ела устриц по два раза в день в Крыму

Симферополь, 15 ноября. Популярная актриса в телеведущая Эвелина Бледанс сегодня проводит отпуск в Крыму и в интервью корреспонденту ФАН рассказала о крымских продуктах, которыми она балует себя на отдыхе. В один из вечеров у нее был гастрономический ужин, приготовленный шеф-поваром из местных продуктов.

«У нас был ужин из крымских морепродуктов. Я сейчас вообще два раза в день ем крымских устриц. У меня такого вообще никогда не было, ведь устрицы считаются деликатесом, «буржуйской едой». Но вот в отдых прекрасно подходят. Это крымские устрицы, не французские, не привезенные. Выращенные здесь, они не очень-то и дорогие. Мне показалось, что это прямо продукт мой – из моря – я его в сыром виде съедаю. И действительно, хороший заголовок получился бы, что я неделю ела устрицы по два раза в день», – шутит Бледанс.

Актриса делится, что ее организм будто подсказывает, что ему сейчас не хватает именно устриц или чего-то подобного. Полное интервью ФАН с Эвелиной Бледанс выйдет вскоре на страницах издания.

Ранее ФАН рассказывал об устричных фермах в Крыму и о том, сколько крымские производства в день продают морского деликатеса.