«Черные застройщики» в Крыму обманули с жильем сотни дольщиков

В Крыму более 300 обманутых дольщиков получат свои деньги обратно благодаря новому республиканскому закону. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН рассказала заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Нина Галбен.

По словам Галбен, во время так называемого «переходного периода» на территории Крымского полуострова появились мошенники, которые обманным путем получали от граждан деньги на долевое участие в строительстве жилых объектов недвижимости.

Чтобы помочь обманутым дольщикам, в республике был разработан и принят закон «О поддержке пострадавших граждан-участников строительства объектов капитального строительства на территории РК». Он подразумевает выплату пострадавшим компенсации в размере той суммы, которую граждане заплатили застройщику.

«Те граждане, которые откликнулись и которые могут документально подтвердить свои затраты – это на сегодняшний день 339 человек. Общая сумма компенсаций по ним составит 740 млн рублей», — заявила замминистра жилищной политики и государственного строительного надзора.

Общее же число пострадавших намного больше — около 1500 человек. Большинство из них передавали деньги мошенникам в общественных местах под расписку. В том числе и последние сбережения. По словам Нины Галбен, ситуация с такими гражданами намного сложней, но министерство продолжает работы по каждому из них.

Кроме того, есть отдельная категория граждан, которая отказалась от компенсаций и намерена узаконить свои права на строящуюся недвижимость.

«Есть ряд объектов, по которым очень высокий уровень готовности. Но необходимо выполнить ряд мероприятий, чтобы можно было эксплуатировать эти дома. В том числе и достроить их. И такие граждане изъявили желание не получать компенсационную выплату, узаконить свои права», — добавила Нина Галбен.

В заключении Нина Александровна отметила, что хоть данный закон и предусматривает компенсацию для граждан, ставших жертвами мошенников, все же необходимо знать законодательство, чтобы не стать жертвой обмана.

«Все застройщики, все граждане должны знать 214 Федеральный Закон. По 201 ФЗ застройщики у нас уплачивают с каждого договора долевого участия. Сейчас деньги не отдают граждане застройщику напрямую, они их отдают в банк на счета эскроу, и застройщик получает деньги по счетам эскроу только после ввода объекта в эксплуатацию», — подытожила Галбен.

На официальном сайте министерства жилищной политики Государственного строительного надзора в помощь гражданам, которые хотят приобрести жилье на территории Республики Крым, есть реестр застройщиков, которые уполномочены на привлечении денежных средств. В этих реестрах идет полное описание этих юридических лиц, адрес объекта, технико-экономические показатели. В Минжилполитики Крыма заверили, что всегда открыты и готовы отвечать на все вопросы как в телефонном режиме, так и в официальном порядке.