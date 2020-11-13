Финалисты «Большой перемены» из Крыма получили по миллиону рублей

В Симферополе наградили финалистов проекта «Большая перемена». Победители получили путевки в Международный детский центр «Артек» и солидные денежные призы. Подробности узнавал корреспондент ФАН.

Мероприятие открывала лично министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик. В проекте «Большая перемена» приняли участие 12 082 ученика, 119 из них стали полуфиналистами. В финал прошел 21 человек.

Валентина Лаврик выразила надежду, что конкурсанты и в дальнейшем будут придерживаться той профессии, которую выбрали для себя в рамках конкурса «Большая Перемена».

«Вы уже в таком возрасте, когда нужно определяться с профессией, выбором направления, с вузом. Я убеждена, что вы и дальше будете продолжать работу в тех направлениях, в которых вы проявили свои способности, это здорово», — подчеркнула министр.

Также она высказала уверенность, что приобретенные учениками во время участия в конкурсе опыт и знания в значительной степени помогут им в дальнейшем, а сами конкурсанты станут основой, кадровым резервом, который в будущем будет двигать страну к успеху и процветанию.

«По моему мнению, все присутствующие здесь — это будущие «Лидеры России», — резюмировала Валентина Лаврик.

По итогам мероприятия двое финалистов из старших классов получили по миллиону рублей, учащиеся восьмых классов — по 200 тысяч рублей.

Результаты конкурса «Большая Перемена» прокомментировал для ФАН политолог и экономист Александр Роджерс.

«Мой коллега Школьников уже неоднократно заявлял о так называемых президентских призывах в правящие круги. До недавнего времени их было три, сейчас идет четвертый. Это показывает, что нет никакого закупоривания правящей элиты. Есть множество механизмов, призванных вытягивать в элиты как можно больше талантливых людей. Это и «Лидеры России», и целый ряд других конкурсов, в том числе классическое продвижение по служебной лестнице на госслужбе. Если сначала проекты типа «Лидеров России» были разовыми, то сейчас это уже ежегодные мероприятия», — заявил эксперт.

Конкурс «Большая перемена» проходит в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он проводится среди учащихся 8–10 классов в виде онлайн-платформы. Основная задача конкурса состоит в раскрытии уникальных способностей каждого ребенка.

Кроме денежных поощрений, все 1200 финалистов со всех уголков страны получат путевки в «Артек» — ведущий образовательный центр страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей), а педагоги, подготовившие финалистов, смогут пройти образовательные программы в лучших центрах страны. Также победители смогут получить до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.