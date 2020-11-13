Порядка 50 крымских проектов получат гранты от Ростуризма на 130 млн руб

В число победителей конкурса Ростуризма на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма от Республики Крым вошли 47 проектов на общую сумму порядка 130 млн руб., рассказали ФАН в пресс-службе Минкурортов республики.

Всего конкурсная комиссия определила 474 победителя со всей России, которые в этом году смогут получить гранты на реализацию своих проектов. Средняя сумма запрашиваемого гранта — 2,6 млн руб.

Проекты от крымских предприятий, получивших гранты, направлены на создание инфраструктуры, позволяющей комфортно и безопасно отдыхать на природе — это кемпинги, автокемпинги, модульные отели, туристские маршруты, новые экоотели и экодеревни, панорамные экомаршруты, зоны отдыха, а также благоустройство пляжей и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Готовьтесь к новым конкурсам, потому что мы уверены, что такие проекты Ростуризма будут продолжены. Конкурс на получение грантов — это понятный, прозрачный и эффективный механизм, впервые внедренный для поддержки внутреннего отечественного туризма. При этом самый важный момент начинается сейчас, когда мы приступим вместе с бизнесом к реализации проектов, потому что все они должны быть реализованы к следующему сезону», — сказал министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Гранты на развитие туризма предоставляются впервые. На реализацию этой новой в туризме меры поддержки Правительство РФ выделило 1,2 млрд руб в этом году. Получатели грантов вложат в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта, при этом максимальная сумма грантов — 3 млн руб. До конца года со всеми грантополучателями должны быть заключены соглашения с Ростуризмом на получение грантов. Период реализации гранта составляет шесть месяцев с момента заключения соглашения.