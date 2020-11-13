Глава «Массандры» Павленко согласилась побороться за кресло главы Ялты

Ялта, 13 ноября. Гендиректор «Массандры» Янина Павленко готова подать документы для участия в конкурсе на должность главы администрации Ялты.

Днем, 13 ноября, глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил занять пост главы администрации города Ялта директору АО «ПАО Массандра» Янине Павленко. По мнению Сергея Аксенова, Павленко обладает профессиональными и необходимыми для работы качествами на таком важном и ответственном посту.

Сегодня предложил моему советнику, руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Петровне Павленко, подать документы для... Опубликовано Сергеем Аксеновым Пятница, 13 ноября 2020 г.

ФАН в пресс-службе «Массандры» подтвердили, что гендиректор готовит обращение по этому вопросу. Вот что она позже написала у себя в Facebook.

«Для меня сегодняшнее предложение главы Крыма Сергея Валерьевича Аксенова — большая честь! И я, разумеется, его принимаю — я готова подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Ялты. Это с детства родной для меня город. Здесь много лет проработала и сегодня живет моя мама — почетный гражданин Ялты Елена Васильевна Павленко, отец, Петр Григорьевич Павленко долгие годы возглавлял гимназию им. А. П. Чехова, он похоронен здесь же, в Ялте, — городе, который стал для него вторым и очень любимым домом», — написала Павленко.

Янина Павленко родилась 19 февраля 1976 года в городе Вижница Черновицкой области. В 1998 году окончила Херсонский государственный технический университет по специальности «Менеджмент в непроизводственной сфере». Также имеет звание магистра государственного управления. В 2014 году окончила Симферопольский колледж Национального университета пищевых технологий по специальности «винодел», а в 2019 году стала магистром юриспруденции в КФУ имени В.И. Вернадского.