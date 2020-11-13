Туристский форум «Открытый Крым»-2020 пройдет на полуострове в декабре

В начале декабря в Крыму состоится юбилейный ежегодный туристский форум «Открытый Крым»-2020, рассказали в Минкурортов.

«Открытый Крым» — главное профессиональное событие туристической отрасли полуострова — в этом году пройдет в гибридном формате (онлайн и частично в Крыму), объединив участников со всей России.

«Участники обсудят развитие внутреннего туризма в условиях коронавируса и безопасный отдых, затронут темы антикризисной трансформации отрасли – распределение рисков, обновление законодательства… А также представят конкретный сценарий развития туристической санаторно — курортной отрасли в регионах РФ и возникшие преимущества у юга России», — сообщили в пресс-службе министерства.

Особое внимание будет уделено инвестиционной привлекательности туротрасли, как одной из основ для развития регионов. Также будет поднята тема экотуризма.

В онлайн-формате участники смогут познакомиться с инновационными турпродуктами, посмотреть вебинары и поучаствовать в панельных сессиях. Офлайн сессии и круглые столы пройдут в Спа-отеле «Море» в Алуште и также будут транслироваться в онлайн-режиме.

«Открытый Крым» — знаковое мероприятие для отрасли, Форум является комплексным профессиональным событием в сфере туризма, дважды в год объединяющим более 5000 профессионалов турбизнеса — федеральных и региональных экспертов и представителей власти для межрегионального отраслевого обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов индустрии.