В Крыму хотят создать подводный парк над древним городищем

Подводный музей на месте затопленного античного города Акра в Керченском проливе предложили открыть археологи, проведя полное археологическое изучение городища под водой. Также есть идея создать рядом археологическую базу для консервации находок и их реставрации, а также музей у раскопок города на суше.

Предложение оценили крымские дайверы. Они рассказали корреспонденту ФАН о том, что последние несколько лет туристические погружения с аквалангом стали частым развлечением для гостей и жителей полуострова.

«Это было бы, конечно, безумно интересно. К сожалению, под водой Черного моря не так интересно, как например, под волнами Красного моря», — рассказал сотрудник дайв-центра в Севастополе.

По словам любителей подводного плавания, такой музей, бесспорно, привлекал бы больше внимания туристов.

«Только у нас этим летом было по 6–8 погружений с туристами в сутки, людям просто интересно погрузиться с аквалангом, а если при этом будет еще на что посмотреть, то это отличный проект, который принесет приличный доход в местный бюджет», — добавили в дайв-центре.

Потенциал туристического объекта

За идею создать на месте руин Акры подводный музей активно выступает директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета Виктор Вахонеев.

Он разглядел «потенциал и в качестве наземного и подводного туристического объекта» в древнем городе еще в 2019 году, с тех пор продолжает лоббировать создание музея на Керченском полуострове.

«Мы уже давно вынашиваем идею, что когда-нибудь на Акре может появиться подводный парк. В этом году мы заложили наземный раскоп, чтобы найти западную границу города, и попали на очень серьезные постройки римского времени на берегу. В будущем, если будет создан археологический парк на месте античного городища Акра, он может включать как подводную часть, так и наземную», — поделился своими планами на пресс-конференции в Симферополе Виктор Вахонеев.

Однако в первую очередь на территории Акры должны пройти все необходимые археологические изыскания. Об этом же корреспонденту ФАН рассказали и в поисково-археологическом отряде «Следопыт».

«Важно понимать, что там, где есть туристы, сложно вести необходимую научную и археологическую деятельность, особенно под водой. Любое человеческое вмешательство может спутать ученым все карты», — поделились опытом в отряде.

Отчасти мысль о том, что древнюю Акру важно сначала исследовать, подтвердила и министр культуры Крыма Арина Новосельская. По ее словам, лучшее сохранение — консервация объекта, но подводный парк на месте античного города может стать исключительным местом притяжения туристов со всего мира.

Арина Новосельская дала понять, что правительство Крыма поддерживает проект, и после выполнения работ учеными на территории древнего городища появятся и строители, а затем — туристы.

Древний город Акра, который также называют «крымской Атлантидой», был основан 2,5 тысячи лет назад. Археологи безуспешно искали город больше 100 лет, поскольку он скрыт под водой. В 1982 году, когда крымский школьник Алексей Куликов нашел на керченском побережье монеты из Акры, появилась надежда отыскать исторический памятник.

Подводные экспедиции Института истории материальной культуры РАН проводятся в Акре с 2011 года при участии Государственного Эрмитажа и Черноморского центра подводных исследований. На текущий момент исследовано только 5% города.

Подводные парки в мире

Лучшим археологическим подводным парком мира туристы считают парк Байя — недалеко от Неаполя в Италии. Город Байа был примерно в три раза больше Помпеи. В то время как последний город был покрыт вулканическим пеплом, Байа был заброшен в VIII веке, а затем погрузился под воду.

При погружении можно увидеть древнеримскую виллу с большим черно-белым геометрическим мозаичным полом внутреннего двора. Оригинальная мозаика все еще там, причем в идеальном состоянии.

В 2006 году в Израиле была открыта Гавань Ирода древнего города Кесарии как подводный музей, посвященный одному из крупнейших портов Римской империи, который был открыт в 10 году до нашей эры. Посетители плавают с выставки на выставку, чтобы увидеть разрушенный маяк, оригинальные фундаменты, анкеры и пьедесталы.

А в музее подводных скульптур в Мексике туристы могут увидеть более 500 постоянных монументальных скульптур. Каждая фигура — это определенный человек, и изготовлена она в натуральную величину. Всем скульптурам даны уникальные названия или имена. Они созданы из цемента, силикона и стекловолокна. Скульптуры удерживает огромный постамент, который не дает подводному течению унести их далеко.