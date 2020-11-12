В Крыму показали, как проводят капитальные ремонты школ

Феодосия, 12 ноября. Состояние учреждений образования – одна из больных тем во многих муниципалитетах. В крымской Феодосии местная администрация нашла возможность финансирования и в нескольких школах провели качественный ремонт. Подробнее – в материале корреспондента ФАН.

В здании, построенном в 1895 году, располагается школа №3, и здесь провели не просто капитальный ремонт – было произведено восстановление всего облика школы. Ремонт шел в несколько этапов: капитальный ремонт фасада и кровли, ремонт пола в столовой, ремонт канализации, туалетов, внутреннего двора.

Когда смотришь на красивый фасад и внутренний облик, трудно представить, что пол в столовой раньше «гулял» под ногами школьников, что старую кровлю во время ремонта практически «стряхивали» кусками, настолько она обветшала, а старый фасад утратил свои неповторимые архитектурные элементы.

Директор школы Оксана Адольфовна Сукач рассказала ФАН о том, какой огромный объем работ был выполнен и какие работы еще продолжаются:

«Сейчас ремонтные работы ведутся во дворе школы, и можно увидеть, как школьный двор преображается, а ведь он преподнес строителям «сюрпризы» — в нескольких местах под старым асфальтовым покрытием были обнаружены провалы в почве, и все это приходилось устранять. Мое сердце теперь спокойно — школа отремонтирована, и скоро завершится ремонт и благоустройство двора».

И директора можно понять: в школе учится 490 детей, и жизнь в ней кипит. Школа эта обычная, не специализированная. Однако здесь ведется большая работа, в том числе и за пределами школьной программы. Один из примеров — в 2017 году по инициативе педагогов и родителей в школе был открыт кадетский класс. Сейчас этих классов уже четыре, у каждого класса своя специализация.

У кадетских классов есть своя символика, флаг, форма, а главное — эта идея была настолько тепло принята школьниками, а программы этих классов настолько интересны, что попасть в кадетские классы с усиленным вектором патриотического воспитания хотят очень многие ученики.

В прошлом году феодосийской школе №3 исполнилось 75 лет, и сейчас школьный коллектив ожидает важное событие: поданы документы на присвоение школе имени Героя Советского Союза Юрия Гарнаева. Выбор этот неслучаен — музей имени Ю. Гарнаева в школе работает уже много лет.

Ремонт школы №3 — только один из примеров, где были проведены ремонтные работы. В Феодосии и в поселках, входящих в городской округ, внимания к состоянию школ уделяется много.

Начальник управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым Наталья Гуменная рассказала о том, как ведется работа по ремонту образовательных учреждений:

«Ремонт школ — очень важная работа, которая держится на особом контроле и руководства города, и депутатского корпуса. Если говорить о ремонте школ и тех финансовых средствах, за счет которых проводятся ремонты, то это и консолидированный бюджет (федеральные и муниципальные деньги), и муниципальный бюджет».

Если говорить о школе №3, то в данном случае часть работ было профинансировано из консолидированного бюджета, а часть работ — из муниципального. Ремонт фасада и кровли обошелся почти в 6 млн рублей. Другие работы — ремонт пола в столовой, текущий ремонт сетей водоотведения канализации, и ремонт двора финансируются из местного бюджета, и расходы составили более двух миллионов рублей.

Но школа №3 — не единственное образовательное учреждение, в котором на территории большой Феодосии проводятся ремонтные работы.

В четвертом квартале 2019 года из местного бюджета было выделено более 10 млн рублей, которые направили на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта крылец и фасада (школа №2). Проведены ремонтные работы в школах №9, 10, 11, 16, 19, 20 и в Коктебельской школе. Ремонтные работы производились точечно на каждом проблемном «участке»: где-то капитальный ремонт полов и устройство запасных эвакуационных выходов, в других местах — текущий ремонт систем отопления, освещения, учебных классов, туалетов, кровли, фасада.

Отдельно отметим ремонт школы №19: в сентябре 2018 года после сильного ливня кровля в этой школе обрушилась, и весь второй этаж потребовал масштабного капитального ремонта. К этому году полноценный ремонт был сделан.

Пожелаем, чтобы дети, которые учатся в обновленных, отремонтированных школах, смогли реализовать свои таланты и способности в еще большей мере, поддерживали их традиции и создавали новые.

Это вполне возможно, например, в феодосийской школе №3 так и происходит — в ставшими для многих поколений детей родные стены возвращаются преподавать ее бывшие ученики.