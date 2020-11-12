В Ялте пытаются демонтировать построенные при Украине виллы в заповедниках

Ялта, 12 ноября. Фраза «в Ялте земля продается горстями» наиболее ярко описывает ситуацию с рынком земли в городе в силу его востребованности, особенно в последние годы. Однако если с добропорядочными гражданами все понятно, то с ситуацией перехода заповедных земель в руки третьих лиц здесь сталкиваются чаще, чем где-либо.

В большом интервью для ФАН глава ФГБУ «Заповедный Крым» рассказал, что во времена Украины некоторые участки заповедников были каким-то образом выведены из статуса заповедных и попали в руки ряда людей. Теперь при постановке территорий заповедника на кадастровый учет учреждение сталкивается с определенными трудностями, пытаясь освободить их от обременений третьих лиц через суд.

Сегодня ФГБУ ведет десятки судебных разбирательств с хозяевами вилл и коттеджей, обосновавшихся в заповедниках.

«Положительные судебные решения у нас уже есть в 60% от общего количества заявок. Как вы понимаете, у проигравшей стороны есть еще шансы на обжалование, кассационные суды – это долгий процесс. По некоторым объектам у нас уже идут третьи или четвертые рассмотрения на их возражения. В первой инстанции мы выиграли все суды. Далее проходят судебные процедуры по некоторым жалобам. Есть уже решения, переданные судебным приставам, которые мы серьезно контролируем в вопросах сноса», — сказал Бородин.

Отметим, что в большом интервью для ФАН (которое вскоре будет опубликовано) Андрей Бородин рассказал, почему в Крыму введут плату за посещение заповедных территорий, почему пожары – это одна из главных проблем ООПТ и за что туристы могут получить штрафы, прогуливаясь в заповедных землях.