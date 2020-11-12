Крым стал одним из первых в ЮФО, где будут лечить плазмой крови с антителами

Симферополь, 12 ноября. Крым стал одним из первых в Южном федеральном округе регионом России, где людей, болеющих ковидом, будут лечить плазмой крови тех, кто уже поборол коронавирусную инфекцию.

Переливание больным плазмы выздоровевших является одним из эффективных методов лечения коронавируса на данный момент. Дело в том, что за время болезни в крови людей образуются антитела к вирусу, которые помогают иммунной системе человека начать активную борьбу с вирусом. И перелитая кровь поможет заболевшим быстрее пойти на поправку.

В Центре крови уже сдали свою плазму первые доноры. В комментарии ФАН заведующая отделом комплектования донорских кадров Ольга Чос рассказала, что ранее такой процедуры в Крыму не проводили, а также объяснила, почему приходится очень тщательно проверять кровь от доноров.

Главное условие для тех, кто хочет помочь заболевшим — подтвердить наличие антител не менее чем через 14 суток после перенесенного заболевания. Донору должно быть от 18 до 50 лет, без хронических заболеваний и вредных привычек. Кроме республиканского Центра заготовкой плазмы крови занимаются в Дагестане, Краснодаре, Москве, Югре, Томске.