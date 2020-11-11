В Крыму восстановили дороги и остановки по линии сотрудничества с Москвой

Алушта, 11 ноября. Правительство Москвы и Совет министров Республики Крым ранее заключили Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Выделенные в рамках реализации соглашения денежные средства были распределены между городами Республики на благоустройство муниципальных регионов. В том, как крымские города осваивают выделенный бюджет, разбирался корреспондент ФАН. На этот раз выбор пал на Алушту.

Так, алуштинские власти направили средства на капитальный ремонт дорог, который не производили здесь еще с советских времен, на реконструкцию контейнерных площадок, а также установку новых умных остановок общественного транспорта.

Сегодня предприятие «Крымавтодор» ведет масштабную реконструкцию дорог на центральных улицах города: проводится замена дорожного полотна, ремонт и установка новых тротуаров, ограждений для безопасности пешеходов, укладка тротуарной плитки.

Уже завершены работы на самой протяженной улице – Партизанской. Без перерывов и выходных, в дневную и ночную смены, производится ремонт дорог одновременно в нескольких местах: на улицах Багликова, 15 Апреля и Таврической.

«Дорожное полотно и тротуарная плитка здесь не менялись еще с советских времен. Восстанавливаем пешеходную зону вдоль домов, а также со стороны магазина, где она будет уходить на пешеходный переход», — рассказывают рабочие.

По словам главы города Галины Огневой, если выделенные деньги будут освоены в срок, Алушта сможет претендовать на средства для ремонта центральных дорог в селах муниципалитета. Завершиться ремонтные работы должны до 1 декабря.

А вот старые остановки общественного транспорта меняют на новые, так называемые умные. Половина старых павильонов демонтирована, на их месте установлены прозрачные блоки. На шести центральных улицах города планируется заменить 18 остановок.

«Умные остановки оснащены камерами видеонаблюдения и сенсорными экранами. Теперь реклама и прочая общественная информация подается цивилизованно в сити-формате. Также здесь можно зарядить мобильный телефон и подключиться к бесплатному интернету», — делится корреспондент ФАН увиденным.

В темное время суток павильоны подсвечиваются встроенными лампами. Кроме того, в умных остановках предусмотрено табло с электронным расписанием транспорта для удобства пассажиров.

Дорожное покрытие остановок тоже меняется. Вместо старого асфальта выкладывают тротуарную плитку. Всего в городе и Алуштинском регионе установят 69 новых павильонов.

При этом с реконструкцией контейнерных площадок пока не все так гладко, так как подрядчики не справляются со сроками выполнения работ. До 7 декабря должны быть установлены 180 таких площадок на территории муниципалитета. Однако по информации Ростехнадзора реальное их количество не соответствует оговоренному в контракте. На самом же деле их 207. Эту проблему обещают урегулировать в ближайшее время.

Сегодня только 17 площадок готовы к сдаче. Еще на нескольких залито бетонное основание, там ожидается установка металлоконструкций. А времени осталось меньше месяца. Чтобы уложиться в сроки и выполнить взятые на себя обязательства, местные власти рекомендуют подрядчикам работать максимально быстро, планируя график выполняемых работ на каждый день.