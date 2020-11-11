Врачи ответили на новости о критической ситуации с донорской кровью в Крыму

Симферополь, 11 ноября. В Симферопольском центре крови - настоящий аншлаг. Доноры разного возраста и профессий оформляют документы в регистратуре, а затем занимают места в кабинетах забора крови. ФАН выяснил, как обстоят дела с наличием крови в регионе.

В Крыму на днях появились новости о том, что на полуострове истощены запасы банка крови и наличие некоторых групп находится на критическом уровне. Связали это с тем, что доноры боятся сдавать кровь из-за коронавируса. Корреспондент ФАН разбирался, так ли это на самом деле, какой крови врачам не хватает всегда и что нужно знать потенциальным донорам.

«Кровь нужна всегда, несмотря на то, что в какие-то дни бывают всплески прихода доноров», – говорит заведующая отделом комплектования донорских кадров Чос Ольга Викторовна.

И дело не в том, что кто-то боится коронавируса – речь идет о том, что люди либо болеют, либо были в контакте с человеком, зараженным коронавирусом. Поэтому нужно еще более тщательно проводить все сопутствующие анализы.

Врач-анестезиолог Ульянова Лариса Ивановна рассказала нашему корреспонденту, как используется донорская кровь.

Юный донор в Центре крове – Таисия. Она ждала, пока ей исполнится 18 лет, чтобы прийти и как ее мама тоже стать донором. Сегодня она сдает кровь уже 17-й раз.

На 11 ноября, согласно донорскому светофору, на низком уровне запасы второй и третьей отрицательных групп. Есть необходимый минимум первой положительной и отрицательной, а также третьей положительной и четвертой положительной и отрицательной. В достаточном количестве - вторая положительная.