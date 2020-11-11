Компания из Петербурга разработает проект новой дороги в Крыму за 1,6 млрд

Симферополь, 11 ноября. Разрабатывать проект строительства Юго-Восточного обхода Симферополя будет закрытое акционерное общество ВАД. Дорога пойдет в обход крымской столицы от трассы «Таврида» до Ялтинской трассы в районе Перевального. Соответствующий указ глава Республики Крым подписал 6 ноября 2020 года. Стоимость контракта составила более полутора миллиардов рублей. Подробнее — в материале ФАН.

Контракт на ведение проектно-изыскательных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке Донское-Перевальное» подписан сроком до 31 декабря 2022 года. Полная стоимость контракта составляет 1 624 540 000 рублей. Авансовый платеж при этом контрактом не предусматривается. Отметим, что именно эта компания построила в Крыму трассу «Таврида».

Юго-Восточный обход Симферополя соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма. Она начнется от села Донское, обойдет Симферополь и большинство поселков Добровской долины, а затем соединится с алуштинской трассой за поселком Перевальное.

Строительство дороги будет профинансировано в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. 9 ноября в ходе общественных слушаний по вопросу строительства данной трассы вице-премьер Евгений Кабанов заявил, что общая стоимость проекта превышает 30 миллиардов рублей.

«Большинство жителей поддержало тот вариант, который идет возле танкового полигона, так называемого. Поэтому ставим точку и начинаем заниматься непосредственно проектированием. Стоимость этого проекта составляет более 30 млрд рублей. Данная дорога соединит участок Тавриды в районе села Мазанка до Перевального. Это даст возможность убрать из Симферополя порядка 30 000 транзитных машин ежесуточно», — пояснил ФАН вице-премьер.

Ранее ФАН сообщал, что власти определились с вариантов строительство дороги, который не будет затрагивать земли полигона Минобороны. Однако и этот вариант предусматривает изъятие части земель местных жителей. Руководство Крыма пообещало, что республика компенсирует жителям стоимость их участков.