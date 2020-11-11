Вице-премьером Совмина Крыма назначен экс-глава СК России по республике

Симферополь, 11 ноября. Госсовет Крыма в среду рассмотрел кандидатуру Михаила Назарова на должность зампредседателя Совмина Крыма. Его кандидатуру на пост вице-премьера республиканского правительства выдвинул глава Крыма Сергей Аксенов 3 ноября.

«Согласовать назначение Назарова Михаила Анатольевича на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым», – говорится в тексте принятого сегодня постановления.

Назаров станет девятым вице-премьером в правительстве. Какими вопросами займется новый заместитель председателя Совмина и какие сферы будет курировать после назначения, пока неизвестно.

В течение четырех лет с 2014 года Назаров руководил Главным следственным управлением СК России по Республике Крым. После ухода в отставку в связи в выходом на пенсию работал заместителем руководителя аппарата крымского правительства. С 5 декабря 2019 года — начальник управления Минюста РФ по Республике Крым.

Михаил Назаров значительную часть своей жизни посвятил работе в органах прокуратуры. Образование уроженец Ярославкой области получал в Ивановском университете в 1989 году. Также Назаров семь лет занимал должность главы Следственного комитета РФ по Мордовии.