Эксперты указали, чем придется заняться новым замам губернатора Севастополя

В Севастополе прошла процедура согласования парламентариями Законодательного собрания города высших должностных лиц региона — вице-губернаторов Михаила Развожаева.

Напомним, в связи с избранием губернатором у Михаила Развожаева был месяц с момента вступления в должность на реорганизацию местного правительства – соблюдая все сроки, 5 кандидатов на должности заместителей губернатора были внесены на согласование в местный парламент и были поддержаны депутатами. Подробнее – в материале ФАН.

Михаил Развожаев после выражения поддержки его замам прокомментировал прошедшее пленарное заседание и отметил важность совместной работы.

«Все стратегические вопросы, которые необходимо решать правительству, будут решаться, и по этому поводу есть соответствующие поручения и ведется работа. Это касается и генерального плана города, и стратегии социально-экономического развития, и других показателей. Поэтому я уверен, что в ближайшее время обновленное правительство эти результаты продемонстрирует. Поэтому критика, мнения, напутствия, прозвучавшие от депутатов — это все дает новые стимулы и показывает те задачи, которые предстоит решить», — подчеркнул губернатор.

Подробнее о заместителях губернатора:

Игорь Михеев — вице-губернатор по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики. Пришел в команду совсем недавно и занял должность, на которой ранее работала Ольга Тимофеева.

Мария Литовко — вице-губернатор по вопросам социально-экономического развития, реализации региональных и национальных проектов, а также значимому направлению информатизации Севастополя.

Алексей Парикин — вице-губернатор по вопросам финансов, налоговой и имущественной политики, а также городского и дорожного строительства

Александр Кулагин — вице-губернатор по вопросам медицины и социальной политики

Светлана Пирогова — вице-губернатор по вопросам взаимодействия с органами власти, планирования и правового обеспечения деятельности Правительства

О команде, подобранной Михаилом Развожаевым, и о задачах, которые ей предстоит решить, корреспонденту ФАН рассказал политолог Руслан Осташко.

«Команда губернатора показала и продолжает показывать себя как достаточно эффективно работающая машина в период пандемии. Севастопольский волонтерский штаб «Мы вместе» один из самых лучших в стране. То, как организована работа волонтеров, власти и местного бизнеса - это отличный пример объединения общества в сложный период», — сказал Осташко.

В Севастополе начат ряд масштабных строек городской и социальной инфраструктуры: медицинский кластер, очистные сооружения «Южные», а также объекты, обеспечивающие водный запас Севастополя.

«Задачи перед командой губернатора стоят масштабные. Особенно на фоне предыдущих губернаторов, когда решение реальных проблем и вопрос развития города заменяли внутренние разборки. Поэтому с Развожаева и спрос будет выше. Теперь не спишешь нерешенные проблемы на конфликт элит, вопросы должны решаться и люди должны это реально видеть и ощущать в повседневной жизни. Подчеркну, что это действительно намного сложнее, чем возмущаться и конфликтовать», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он выразил надежду, что губернатор не ослабит тот темп работы, который был взят в бытность временно исполняющего обязанности.

О чем говорит практически единогласное решение депутатов по согласованию чиновников, ФАН рассказал политолог Олег Николаев.

«Согласование заместителей Михаила Развожаева в Заксобрании показало, что севастопольские депутаты доверяют недавно избранному губернатору, уважают его выбор и дают ему полный карт-бланш на формирование собственной команды. Уважение к депутатам проявил и Михаил Развожаев — он лично представлял кандидатов в собственные заместители и присутствовал на пленарном заседании Заксобрания до окончания процедуры согласования. Это хороший знак. Он говорит о том, что между исполнительной и законодательной ветвями власти в Севастополе сложились хорошие рабочие отношения. И это очень ценно для города-героя», — говорит Олег Николаев.

На пленарном заседании не был представлен лишь заместитель по вопросам городского хозяйства. Михаил Развожаев заверил, что пока этот пост занимает Владимир Базаров и продолжает работу в качестве и. о. вице-губернатора.

«Я просто пока не внес его кандидатуру в Законодательное собрание. На это у меня есть собственные причины, которые пока я комментировать не готов. Он при исполнении функций и выполняет те задачи, которые перед ним поставлены», — подчеркнул глава города.

В ходе пленарного заседания Развожаев отметил, что представил Заксобранию большую часть своей команды.

«Все, что будет происходить, и все, что будет реализовываться моей командой, это моя личная ответственность. За этих людей я отвечаю. Остальные каровые решения, когда они будут приняты, они также будут представлены депутатам Законодательного собрания», — заявил он.

Политолог Руслан Осташко, подводя итог обсуждения, напомнил корреспонденту ФАН, что на сегодняшний день Михаилу Развожаеву удалось остановить конфликт элит в Севастополе. Теперь вместо того, чтобы воевать между собой и ругаться, предстоит перейти к конструктивной работе, которой, после предыдущего губернатора, скопилось много. Эта работа, конечно, не такая веселая и драйвовая, как война всех против всех, но это именно та работа, для выполнения которой Михаил Развожаев и был направлен в Севастополь.