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Эксперты указали, чем придется заняться новым замам губернатора Севастополя

Эксперты указали, чем придется заняться новым замам губернатора Севастополя

В Севастополе прошла процедура согласования парламентариями Законодательного собрания города высших должностных лиц региона — вице-губернаторов Михаила Развожаева.

Напомним, в связи с избранием губернатором у Михаила Развожаева был месяц с момента вступления в должность на реорганизацию местного правительства – соблюдая все сроки, 5 кандидатов на должности заместителей губернатора были внесены на согласование в местный парламент и были поддержаны депутатами. Подробнее – в материале ФАН.

Михаил Развожаев после выражения поддержки его замам прокомментировал прошедшее пленарное заседание и отметил важность совместной работы.

«Все стратегические вопросы, которые необходимо решать правительству, будут решаться, и по этому поводу есть соответствующие поручения и ведется работа. Это касается и генерального плана города, и стратегии социально-экономического развития, и других показателей. Поэтому я уверен, что в ближайшее время обновленное правительство эти результаты продемонстрирует. Поэтому критика, мнения, напутствия, прозвучавшие от депутатов — это все дает новые стимулы и показывает те задачи, которые предстоит решить», — подчеркнул губернатор.

Эксперты указали, чем придется заняться новым замам губернатора Севастополя

Подробнее о заместителях губернатора:

Игорь Михеев — вице-губернатор по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики. Пришел в команду совсем недавно и занял должность, на которой ранее работала Ольга Тимофеева.

Мария Литовко — вице-губернатор по вопросам социально-экономического развития, реализации региональных и национальных проектов, а также значимому направлению информатизации Севастополя.

Алексей Парикин — вице-губернатор по вопросам финансов, налоговой и имущественной политики, а также городского и дорожного строительства

Александр Кулагин — вице-губернатор по вопросам медицины и социальной политики

Светлана Пирогова — вице-губернатор по вопросам взаимодействия с органами власти, планирования и правового обеспечения деятельности Правительства

О команде, подобранной Михаилом Развожаевым, и о задачах, которые ей предстоит решить, корреспонденту ФАН рассказал политолог Руслан Осташко.

«Команда губернатора показала и продолжает показывать себя как достаточно эффективно работающая машина в период пандемии. Севастопольский волонтерский штаб «Мы вместе» один из самых лучших в стране. То, как организована работа волонтеров, власти и местного бизнеса - это отличный пример объединения общества в сложный период», — сказал Осташко.

Эксперты указали, чем придется заняться новым замам губернатора Севастополя

В Севастополе начат ряд масштабных строек городской и социальной инфраструктуры: медицинский кластер, очистные сооружения «Южные», а также объекты, обеспечивающие водный запас Севастополя.

«Задачи перед командой губернатора стоят масштабные. Особенно на фоне предыдущих губернаторов, когда решение реальных проблем и вопрос развития города заменяли внутренние разборки. Поэтому с Развожаева и спрос будет выше. Теперь не спишешь нерешенные проблемы на конфликт элит, вопросы должны решаться и люди должны это реально видеть и ощущать в повседневной жизни. Подчеркну, что это действительно намного сложнее, чем возмущаться и конфликтовать», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он выразил надежду, что губернатор не ослабит тот темп работы, который был взят в бытность временно исполняющего обязанности.

О чем говорит практически единогласное решение депутатов по согласованию чиновников, ФАН рассказал политолог Олег Николаев.

«Согласование заместителей Михаила Развожаева в Заксобрании показало, что севастопольские депутаты доверяют недавно избранному губернатору, уважают его выбор и дают ему полный карт-бланш на формирование собственной команды. Уважение к депутатам проявил и Михаил Развожаев — он лично представлял кандидатов в собственные заместители и присутствовал на пленарном заседании Заксобрания до окончания процедуры согласования. Это хороший знак. Он говорит о том, что между исполнительной и законодательной ветвями власти в Севастополе сложились хорошие рабочие отношения. И это очень ценно для города-героя», — говорит Олег Николаев.

Эксперты указали, чем придется заняться новым замам губернатора Севастополя

На пленарном заседании не был представлен лишь заместитель по вопросам городского хозяйства. Михаил Развожаев заверил, что пока этот пост занимает Владимир Базаров и продолжает работу в качестве и. о. вице-губернатора.

«Я просто пока не внес его кандидатуру в Законодательное собрание. На это у меня есть собственные причины, которые пока я комментировать не готов. Он при исполнении функций и выполняет те задачи, которые перед ним поставлены», — подчеркнул глава города.

В ходе пленарного заседания Развожаев отметил, что представил Заксобранию большую часть своей команды.

«Все, что будет происходить, и все, что будет реализовываться моей командой, это моя личная ответственность. За этих людей я отвечаю. Остальные каровые решения, когда они будут приняты, они также будут представлены депутатам Законодательного собрания», — заявил он.

Политолог Руслан Осташко, подводя итог обсуждения, напомнил корреспонденту ФАН, что на сегодняшний день Михаилу Развожаеву удалось остановить конфликт элит в Севастополе. Теперь вместо того, чтобы воевать между собой и ругаться, предстоит перейти к конструктивной работе, которой, после предыдущего губернатора, скопилось много. Эта работа, конечно, не такая веселая и драйвовая, как война всех против всех, но это именно та работа, для выполнения которой Михаил Развожаев и был направлен в Севастополь.

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